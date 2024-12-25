Конец света и взлет "водной империи": Нострадамус предсказал тяжелый 2025 год

Большая часть предсказаний Нострадамуса изложена в сложной и неоднозначной форме, что оставляет простор для различных интерпретаций. Так что же, по мнению астролога, ожидает человечество в 2025 году?

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Хотя французский астролог Нострадамус умер 458 лет назад, его загадочные предсказания продолжают находить интерпретации среди его последователей. Пророчества, записанные в знаменитом сборнике Les Prophéties 1555 года, предсказывают нелегкие времена для 2025 года. Об этом пишет Lad Bible.

Вот основные предсказания, которые могут шокировать.

Война в Англии и возвращение чумы

Согласно интерпретациям, Великобританию в 2025 году ожидают масштабные войны и вспышка смертельной чумы.

"Королевство будет отмечено войнами столь жестокими, что появятся враги изнутри и извне. Великий мор из прошлого возвращается, нет врага более смертоносного под небесами", — писал Нострадамус.

Иллюстративное фото Фото: Britannica

Эксперты считают, что речь может идти о новом витке нестабильности в стране, вызванной как внутренними, так и внешними угрозами.

Конфликт мировых держав

Пророк предсказал обострение конфликта между великими державами, что некоторые связывают с угрозой ядерной войны и падением влияния Запада.

Однако Нострадамус упоминает и позитивный момент: улучшение в лечении и профилактике болезней, что дает надежду на развитие медицины.

Пророчества, записанные в знаменитом сборнике Les Prophéties 1555 года, предсказывают нелегкие времена для 2025 года Фото: Libriproibiti

Катастрофы: конец света и экологические угрозы

Среди предсказаний Нострадамуса упоминается огромный астероид, который якобы уничтожит Землю. Также он предсказывал извержения вулканов и наводнения в Амазонии, связывая их с изменением климата.

"Сад мира возле нового города, На пути полых гор", — так описывал он будущие бедствия, которые могут постигнуть Бразилию.

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Таинственный лидер: взлет "водной империи"

Одно из самых загадочных пророчеств касается появления неизвестного лидера, который создаст новую империю на воде.

Хотя звучит фантастически, исследователи отмечают, что эти слова могут намекать на изменения в использовании ресурсов и водных технологий.

Издание отмечает, что несмотря на мрачные прогнозы, остается надеяться, что интерпретации окажутся лишь творческими гипотезами, а человечество сможет преодолеть любые испытания.

Ранее Фокус сообщал, что "живой Нострадамус" утверждает, что война скоро охватит весь мир. Атос Саломе отметил обострение мировых конфликтов в нескольких регионах. Мужчина думает, что обладает паранормальным способностями, которые помогают ему видеть будущее.

Также стало известно, что "живой Нострадамус" думает, что Луна может быть продвинутым инопланетным артефактом. Атос Саломе, утверждающий, что может заглянуть в будущее, выдвинул смелую теорию о спутнике Земли.