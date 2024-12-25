Ховалися в пірамідах: ЦРУ розсекретило документ про можливе життя на Марсі

Людина, яка брала участь у дослідженні, розповіла про стародавніх жителів Марса, чия цивілізація перебувала на межі вимирання через катастрофічні зміни в навколишньому середовищі.

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Поки NASA продовжує шукати ознаки життя на Марсі, розсекречений документ ЦРУ стверджує, що сліди існування марсіанської цивілізації могли бути виявлені ще 40 років тому. У звіті під назвою "Дослідження Марса 22 травня 1984 року" йдеться про застосування астральної проєкції для вивчення далекої планети. Про це пише Daily Mail.

Згідно з документом, піддослідного, який брав участь в експерименті, перенесли на Марс за допомогою техніки астральної проєкції. Це концепція, що припускає можливість переміщення духу людини в просторі та часі. Дослідження передбачало "подорож" приблизно на мільйон років у минуле.

Учасник експерименту повідомив про "пірамідоподібні структури", що нагадують стародавні єгипетські пам'ятники, "довгу дорогу" і "монумент". Ба більше, він описав високих і худих істот у незвичайному одязі. За словами піддослідного, це були стародавні жителі Марса, чия цивілізація перебувала на межі вимирання через катастрофічні зміни в навколишньому середовищі.

Ілюстративне фото Фото: NASA

"Вони шукали нове місце для життя, оскільки їхня планета швидко руйнувалася", — йшлося у звіті.

За твердженням суб'єкта, марсіани використовували гігантські піраміди як притулки від штормів.

Секретний проєкт "Зоряна брама"

Експеримент був частиною програми "Зоряна брама", створеної 1977 року для дослідження екстрасенсорних здібностей, включно з дистанційним баченням, телепатією і психокінезом.

Ілюстративне фото Фото: NASA

Проєкт був таємною зброєю США в холодній війні, спрямованою на розробку методів проникнення у свідомість ворогів.

Учасники програми, звані "віддаленими глядачами", займалися пошуком викрадених заручників, розслідуванням злочинів і навіть збором розвідданих. Програму було офіційно закрито 1995 року.

Розсекречений документ і суспільна увага

Документ, спочатку засекречений, став доступним широкому загалу у 2017 році й нещодавно знову привернув увагу користувачів мережі. У ньому докладно описано координати, зазначені випробуваному, і результати спостережень. Однак багато деталей залишаються загадковими.

Критики документа вказують на відсутність наукових підтверджень і вважають його частиною фантастичної програми, яка не принесла реальних результатів. Проте цей випадок продовжує викликати інтерес, пропонуючи новий погляд на використання екстрасенсорних методів для вивчення космосу.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік провів у печері 2 місяці та зробив дивовижне відкриття. Мішель Сіффр відкрив нові горизонти у вивченні часу і роботи людського розуму. Його унікальні експерименти продовжують надихати вчених донині.

Також стало відомо, як шкільний експеримент із вивчення сну змінив життя підлітка. У 17 років Ренді Гарднер встановив рекорд із неспання, але розплачувався за нього десятиліттями. За його словами, наслідки експерименту позначилися на його здоров'ї.