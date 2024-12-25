Жінки масово одягають фальшиві животи, вдаючи вагітність (фото)

Несправжні животики можна легко придбати онлайн. Накладки бувають різних розмірів, а це означає, що жінки можуть зробити фото, видаючи себе на різних етапах вагітності.

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Молоді жінки у Китаї одягають фальшиві животи, бо хочуть зберегти "красиві" знімки вагітності, поки вони перебувають на піку фізичної форми. Широка громадськість заговорила про цей тренд після фотосесії 20-річної інфлюенсерки Мейзі Геге, пише видання SCMP.

"Поки я ще струнка, то вдягла фальшивий живіт, щоб зробити фото своєї вагітності, продовжуючи насолоджуватися життям. Я надихнула найкращу подругу зробити так само!" — розповіла блогерка своїм 5,7 млн підписникам.

Накладні животи

Оскільки після тридцяти років багато китаянок відчувають, що їхній фізичний розквіт минув, вони поспішають до фотостудій, поки немає розтяжок та зайвої ваги, як під час справжньої вагітності.

У коментарях під дописом Мейзі Геге інші дівчата почали розповідати свої історії. Одна 26-річна підписниця заявила, що зробила знімки вагітної себе ще у 23 роки, коли навіть не була заміжня. Інша учасниця обговорення зізналася, що хоче зробити так само: "Я збираюся купити фальшивий живіт і зробити фото для вагітних, поки я ще струнка!".

Фальшиві животики можна легко придбати онлайн Фото: SCMP

Журналісти видання пишуть, що фальшиві животики можна легко придбати онлайн. Ці накладки бувають різних розмірів, а це означає, що жінки можуть зробити знімки, видаючи себе на різних етапах виношування дитини.

І не тільки

Цікаво, що молоді китайські зумери підробляють не лише фото при надії. Наприклад, одна самотня дівчина розповіла, що підготувала фальшиві весільні фото, зроблені у 22 роки, на той випадок, якщо до 30 років у неї з'являться глибокі зморшки.

Цей тренд засуджують активісти, які відстоюють прийняття своєї зовнішності у різному віці, відкидаючи нав’язування ідеалу краси "білих, худих і молодих".

"Вам треба ще запастися знімками в труні, щоб у кінці свого шляху нікого не розчарувати", — посміявся один зі скептиків у коментарях.

Жінки роблять фотосесії начебто під час вагітності Фото: SCMP

Між іншим, у 2015 році на тлі занепокоєння через старіння населення та зниження народжуваності в Китаї зупинили соціальну програму "Одна сім’я — одна дитина". Середній вік жінок, які народжують першу дитину, в період між 2019 і 2022 рр. збільшився з 26,4 до 27,4 року. Зокрема, в Шанхаї середній вік матерів, які народжують вперше, сягнув 30,36 року. Тобто все менше молодих сімей вирішують мати потомство, а це, за словами експертів, має негативний вплив на економічний стан держави.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Кортні Сесіл з Великої Британії, яка у 25 років ухвалила несподіване рішення стати матір'ю-одиначкою. Дівчина розійшлась з колишнім коханим й вирішила зробити ЕКЗ, щоб заморозити свої яйцеклітини. Після п'яти циклів запліднення вона народила доньку Дейзі.

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