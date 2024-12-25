Женщины массово одевают фальшивые животы, имитируя беременность (фото)

Ненастоящие животики можно легко приобрести онлайн. Накладки бывают разных размеров, а это значит, что женщины могут сделать фото, выдавая себя на разных этапах беременности.

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Молодые женщины в Китае надевают фальшивые животы, потому что хотят получить "красивые" снимки беременности, пока они находятся на пике физической формы. Широкая общественность заговорила об этом тренде после фотосессии 20-летней инфлюенсерши Мейзи Геге, пишет издание SCMP.

"Пока я еще стройная, то надела фальшивый живот, чтобы сделать фотографии своей беременности, продолжая наслаждаться жизнью. Я вдохновила лучшую подругу сделать так же!" — рассказала блогерша своим 5,7 млн подписчикам.

Накладные животы

Поскольку после тридцати лет многие китаянки чувствуют, что их физический расцвет прошел, они спешат в фото-студии, пока нет растяжек и лишнего веса, как во время настоящей беременности.

В комментариях под постом Мейзи Геге другие девушки начали рассказывать свои истории. Одна 26-летняя подписчица заявила, что сделала снимки беременной себя еще в 23 года, когда даже не была замужем. Другая участница обсуждения призналась, что хочет сделать так же: "Я собираюсь купить фальшивый живот и сделать фото для беременных, пока я еще стройная!".

Фальшивые животики можно легко приобрести онлайн Фото: SCMP

Журналисты издания пишут, что фальшивые животики можно легко приобрести онлайн. Эти накладки бывают разных размеров, а это значит, что женщины могут сделать снимки, выдавая себя на разных этапах вынашивания ребенка.

И не только

Интересно, что молодые китайские зумеры подделывают не только фотографии в положении. Например, одна одинокая девушка рассказала, что подготовила фальшивые свадебные фотографии, сделанные в 22 года, на тот случай, если к 30 годам у неё появятся глубокие морщины.

Этот тренд осуждают активисты, которые отстаивают принятие своей внешности в разном возрасте, отвергая навязывание идеала красоты "белых, худых и молодых".

"Вам надо еще запастись снимками в гробу, чтобы в конце своего пути никого не разочаровать", — посмеялся один из скептиков в комментариях.

Женщины делают фотосессии как будто во время беременности Фото: SCMP

Между прочим, в 2015 году на фоне беспокойства из-за старения населения и снижения рождаемости в Китае остановили социальную программу "Одна семья — один ребенок". Средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка, в период между 2019 и 2022 гг. увеличился с 26,4 до 27,4 года. В частности, в Шанхае средний возраст матерей, рожающих впервые, достиг 30,36 года. То есть все меньше молодых семей решают иметь потомство, а это, по словам экспертов, оказывает негативное влияние на экономическое состояние государства.

Напомним, ранее Фокус писал о Кортни Сесил из Великобритании, которая в 25 лет приняла неожиданное решение стать матерью-одиночкой. Девушка разошлась с бывшим возлюбленным и решила сделать ЭКО, чтобы заморозить свои яйцеклетки. После пяти циклов оплодотворения она родила дочь Дейзи.

Кроме того, колумбийская актриса Алина Лосано, известная своими ролями во многих популярных мыльных операх и сериалах, удивила поклонников неожиданной новостью — в 55 лет она забеременела от своего 24-летнего мужа Джима Веласкеса.