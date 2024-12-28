Люди чергу займали звечора: натовп людей на замовлення власника "пограбував" його магазин (відео)

Люди вривалися в магазин, зносячи все на своєму шляху. Був навіть один чоловік, який добре приготувався до "пограбування", бо прийшов у велосипедному шоломі та наплічниках.

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В Австралії сталася страшна тиснява під час "пограбування" мешканцями місцевого магазину. Є поранені. Про це повідомляє видання The Mirror.

Шокуюча тиснява сталася на День подарунків. Десятки молодих людей увірвалися в магазин вуличного одягу в Перті, Австралія, і знесли двері.

Це сталося після того, як власник магазину та засновник лейблу StreetX Деніел Бредшоу закликав людей прийти та "пограбувати" його магазин, оскільки він планував роздати сотні футболок. Він відомий своїми гучними маркетинговими кампаніями, і це, безумовно, привернуло увагу молоді. Вони прийшли і стали займати чергу до 23:00, тоді як магазин відкривається о 9:00 наступного дня.

Люди вривалися в магазин, зносячи все на своєму шляху. На щастя, серйозно ніхто не постраждав. Був навіть один чоловік, який добре приготувався до "пограбування", бо прийшов у велосипедному шоломі та наплічниках.

Нагадаємо, що британський інді-гурт Sportsteam невідомі пограбували із використанням зброї через 10 хвилин після того, як музиканти вирушили в концертний тур.