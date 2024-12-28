Люди очередь занимали с вечера: толпа людей по заказу владельца "ограбила" его магазин (видео)

Люди врывались в магазин, снося все на своем пути. Был даже один человек, который хорошо приготовился к "ограблению", потому что пришел в велосипедном шлеме и рюкзаках.

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В Австралии произошла страшная давка во время "ограбления" жителями местного магазина. Есть раненые. Об этом сообщает издание The Mirror.

Шокирующая давка произошла на День подарков. Десятки молодых людей ворвались в магазин уличной одежды в Перте, Австралия, и снесли двери.

Это произошло после того, как владелец магазина и основатель лейбла StreetX Дэниел Брэдшоу призвал людей прийти и "ограбить" его магазин, поскольку он планировал раздать сотни футболок. Он известен своими громкими маркетинговыми кампаниями, и это, безусловно, привлекло внимание молодежи. Они пришли и стали занимать очередь до 23:00, тогда как магазин открывается в 9:00 следующего дня.

Люди врывались в магазин, снося все на своем пути. К счастью, серьезно никто не пострадал. Был даже один человек, который хорошо приготовился к "ограблению", потому что пришел в велосипедном шлеме и рюкзаках.

Напомним, что британскую инди-группу Sportsteam неизвестные ограбили с использованием оружия через 10 минут после того, как музыканты отправились в концертный тур.