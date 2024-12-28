Сюрприз не вдався: жінка скасувала весілля після шокуючого подарунка від нареченого

Несподіваний подарунок нареченого став причиною розриву. Наречена скасувала весілля, дізнавшись, що він без її відома придбав будинок на околиці міста, який потребує ремонту.

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В інтернеті розгорілася бурхлива дискусія після того, як користувачка Reddit під ніком u/Big_Owl_9918 розповіла про своє рішення скасувати весілля через сюрприз від нареченого.

Дівчина поділилася, що її наречений, Марк, під час передвесільного торжества з друзями підніс їй ключі від будинку, який він несподівано купив. Однак радість від жесту швидко змінилася шоком: будинок потребував капітального ремонту, а саму покупку було зроблено без будь-якого обговорення.

"Я була приголомшена, бо навіть не знала, що він шукає нерухомість. Я думала, що такі рішення ми повинні приймати разом. Коли я усвідомила масштаб ситуації, то зрозуміла, що на нас чекає не затишний будинок, а серйозний проєкт із ремонтними роботами на околиці міста", — написала вона.

Коли жінка спробувала пояснити свої почуття, Марк заявив, що його сюрприз був задуманий як символ їхнього спільного майбутнього. Проте для майбутньої нареченої це стало ударом по довірі у стосунках. У підсумку вона вирішила скасувати весілля, що шокувало друзів пари й залишило Марка в подиві.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Коментатори на Reddit здебільшого підтримали її позицію:

"Марк ухвалив доленосне рішення, абсолютно не порадившись із вами. Ви мали рацію, що відчули себе приголомшеною і розчавленою";

"Основа міцного шлюбу — це не тільки кохання, а й відкрите спілкування";

"Це не тільки несподіваний дім, а й величезна відповідальність. Це навіть не подарунок — це робота";

"Ніколи не залишайтеся з людиною, яка приймає важливі рішення без вашої згоди. Це шлях до постійних конфліктів".

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