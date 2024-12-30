Пара купила старий будинок біля озера, не заглянувши всередину: це була помилка (фото)

Вперше 57-річний Рей та його 53-річна дружина Трейсі переступили поріг нової оселі 14 грудня 2024 року, коли отримали ключі, й були шоковані від побаченого.

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Пара купила порожній будинок по сусідству, навіть не зазирнувши всередину. Коли нові власники прийшли, щоб роздивитися нерухомість, то не могли повірити власним очам. Кадри першої екскурсії з'явились у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та інших реакцій.

57-річний Рей та його 53-річна дружина Трейсі, які мешкають у Чикаго (США), кілька років тому купили собі другий будинок у Нью-Буффало (штат Мічиган), адже закохалися у мальовничу місцевість на березі озера. З часом подружжя дізналося, що сусідський будинок пустує, тож вирішило його реставрувати. Утім, була одна проблема: вони ніколи не бачили, який вигляд має той будинок всередині.

Купівля наосліп

"Продавець не дозволив нам зайти: не показував фотографії та будівельний план, не розповідав про кількість спальних місць і ванних кімнат. Усі вікна та двері також були повністю закриті. Тобто ми поняття не мали, що знаходиться всередині, але знали, що ця ділянка цінується через розташування на березі озера", — зізнається Трейсі.

Купувати будинок, не знаючи, що знаходиться всередині, — це великий ризик, але пара наважилась на такий крок. Вперше вони переступили поріг нової оселі 14 грудня 2024 року, коли отримали ключі, й були шоковані хаосом та безладом. Як з’ясувалося, колишній хазяїн залишив кімнати, заставлені старими меблями та стосами коробок з речами та непотребом.

Наразі перед Трейсі та Реєм стоїть амбітне завдання — перетворити цей будинок на затишну оселю, де захочеться жити. Вони насамперед прибрали будинок від зайвих речей, а далі візьмуться до ремонту, який займе щонайменше шість місяців.

Пара купила будинок, не заглянувши всередину Фото: Reddit

"Ми хочемо зберегти якомога більше оригінальної структури, але багато що залежить від того, що ми знайдемо, коли розкриємо стіни. У деяких кімнатах виявили плісняву та сирість — це необхідно терміново усунути. Також є багато пошкоджень від води, але ми не дуже здивовані, оскільки дах вкритий брезентом", — продовжує Трейсі.

Реакція глядачів

Це відео зібрало понад 1 мільйон переглядів і 22 тисячі вподобань. В описі автори зазначили, що "відкусили більше, ніж змогли проковтнути", але ні про що не шкодують.

Більшість користувачів мережі підтримали їхню ініціативу.

"Він у хорошому стані. Як той, хто раніше купував і продавав нерухомість, можу сказати, що вам надзвичайно пощастило";

"Які гарні старі речі! Просто не поспішайте, все це має великий потенціал";

"Я думаю, що тут можна зробити чудовий ремонт".

Нагадаємо, раніше ми писали про 38-річного Вадима та його дружину Тетяну Зайцевих, які у 2020 році вирішили переїхати з орендованої квартири у Чернівцях у невеличке селище Берегомет, що за 60 км від обласного центру. Там подружжя придивилось для себе 100-річну садибу з трьома кімнатами, яку вирішили реставрувати та трохи удосконалити. Що із цього вийшло, пара розповіла в ексклюзивному інтерв’ю виданню Фокус.

Крім того, величний особняк у передмісті Лос-Анджелесу (США) за останні кілька десятиліть неодноразово виставлявся на продаж, але люди не хочуть жити там через низку моторошних історій.