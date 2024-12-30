Пара купила старый дом у озера, не заглянув внутрь: это была ошибка (фото)

Впервые 57-летний Рэй и его 53-летняя жена Трейси переступили порог нового дома 14 декабря 2024 года, когда получили ключи, и были шокированы от увиденного.

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Пара купила пустой дом по соседству, даже не заглянув внутрь. Когда новые владельцы пришли, чтобы рассмотреть недвижимость, то не могли поверить собственным глазам. Кадры первой экскурсии появились в TikTok, собрав большое количество просмотров и других реакций.

57-летний Рэй и его 53-летняя жена Трейси, которые живут в Чикаго (США), несколько лет назад купили себе второй дом в Нью-Буффало (штат Мичиган), ведь влюбились в живописную местность на берегу озера. Со временем супруги узнали, что соседский дом пустует, поэтому решили его реставрировать. Впрочем, была одна проблема: они никогда не видели, как выглядит дом внутри.

Покупка вслепую

"Продавец не разрешил нам зайти: не показывал фотографии и строительный план, не рассказывал о количестве спальных мест и ванных комнат. Все окна и двери также были полностью закрыты. То есть мы понятия не имели, что находится внутри, но знали, что этот участок ценится из-за расположения на берегу озера", — признается Трейси.

Покупать дом, не зная, что находится внутри, — это большой риск, но пара решилась на такой шаг. Впервые они переступили порог нового дома 14 декабря 2024 года, когда получили ключи, и были шокированы хаосом и беспорядком. Как выяснилось, бывший хозяин оставил комнаты, заставленные старой мебелью и коробками с вещами и хламом.

Сейчас перед Трейси и Рэем стоит амбициозная задача — превратить этот дом в уютный дом, где захочется жить. Они прежде всего убрали дом от лишних вещей, а дальше приступят к ремонту, который займет не менее шести месяцев.

Пара купила дом, не заглянув внутрь Фото: Reddit

"Мы хотим сохранить как можно больше оригинальной структуры, но многое зависит от того, что мы найдем, когда вскроем стены. В некоторых комнатах обнаружили плесень и сырость — это необходимо срочно устранить. Также есть много повреждений от воды, но мы не очень удивлены, поскольку крыша покрыта брезентом", — продолжает Трейси.

Реакция зрителей

Это видео собрало более 1 миллиона просмотров и 22 тысячи лайков. В описании авторы отметили, что "откусили больше, чем смогли проглотить", но ни о чем не жалеют.

Большинство пользователей сети поддержали их инициативу.

"Он в хорошем состоянии. Как тот, кто раньше покупал и продавал недвижимость, могу сказать, что вам чрезвычайно повезло";

"Какие красивые старые вещи! Просто не спешите, все это имеет большой потенциал";

"Я думаю, что здесь можно сделать отличный ремонт".

Напомним, ранее мы писали о 38-летнем Вадиме и его жене Татьяне Зайцевых, которые в 2020 году решили переехать из съемной квартиры в Черновцах в небольшой поселок Берегомет, что в 60 км от областного центра. Там супруги присмотрели для себя 100-летнюю усадьбу с тремя комнатами, которую решили реставрировать и немного усовершенствовать. Что из этого получилось, пара рассказала в эксклюзивном интервью изданию Фокус.

Кроме того, величественный особняк в пригороде Лос-Анджелеса (США) за последние несколько десятилетий неоднократно выставлялся на продажу, но люди не хотят жить там из-за ряда жутких историй.