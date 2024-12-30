Чоловіки ризикнули життями, розвівши багаття поруч із бензоколонкою: навіщо вони це зробили

На кадрах видно, як кілька людей сидять біля вогню, який вони розпалили просто біля колонки. Багато користувачів соцмереж закликали до негайних заходів щодо порушників, зазначивши, що такі дії мають каратися законом.

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Шокуючий інцидент потрапив в об'єктив камери: група людей розпалила багаття поруч із бензоколонкою, порушивши всі можливі правила безпеки. Відео, опубліковане на платформі X (колишній Twitter), стрімко поширилося в мережі та стало приводом для запеклих дискусій.

На кадрах видно, як кілька людей сидять біля вогню, який вони розпалили просто біля колонки. Пост, що супроводжує відео, зібрав понад 240 тисяч переглядів за чотири дні й викликав бурю критики з боку користувачів соціальних мереж. Вони засудили чоловіків за їхню безрозсудну поведінку.

"Це чисте безумство. Вони ризикують життями не тільки своїми, а й оточуючих!", "Такий рівень недбалості просто неймовірний. Невже вони не розуміють, що може статися?" — писали вони.

Багато користувачів закликали до негайних заходів щодо порушників, зазначивши, що такі дії мають каратися законом. Деякі глядачі наголосили на необхідності посилення контролю за дотриманням правил безпеки на заправних станціях. Один із коментаторів запропонував притягнути винних до відповідальності за допомогою записів камер відеоспостереження.

Поки місце та обставини інциденту залишаються невідомими, інтернет-спільнота продовжує обговорювати кричущий приклад нехтування здоровим глуздом і заходами безпеки.

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