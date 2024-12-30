Смертельно небезпечно: туристка забралася на вулкан, який вивергається вже 90 років (відео)

Туристи знову забралися на вулкан Дуконо, який активний з 1933 року. І це після того, як групі роззяв дивом вдалося врятуватися.

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Туристка зіткнулася з різкою критикою через те, що піднялася на край діючого вулкана в Індонезії, з кратера якого вириваються клуби диму. Відео з'явилося в соціальних мережах лише за чотири місяці після того, як інша група туристів ледве врятувалася, коли прямо перед ними сталося виверження того самого вулкана. Про це пише Daily Mail.

Вулкан Дуконо активний з 1933 року

На останньому відео видно, як туристка із супутником підкорює вершину гори Дуконо, розташованої в північній частині острова Хальмахера, Індонезія.

Жінка піднялася на край кратера і позувала перед камерою, спостерігаючи, як із кратера виривається величезна хмара попелу, а в повітря здіймаються клуби диму.

Жінка показує великий палець догори людині, яка знімає відео, а потім її лякає потужний вибух біля основи кратера.

Відео було опубліковано на платформі X з підписом: "Пам'ятаєте відео, яке я опублікував у серпні? Здається, люди нічому не вчаться".

"Якби вітер хоч трохи змінився, напрямок пірокластичного потоку вбив би її майже миттєво", — написали в коментарях.

А ще один коментатор саркастично зауважив: "Звісно, давайте піднімемося в димлячу кальдеру, повну токсичних газів, що може піти не так?".

Черговий візит на Дуконо стався всього за кілька місяців після того, як десятки альпіністів спустилися схилом вулкана, рятуючись від небезпечного виверження.

Група вибралася на безпечну відстань після того, як на них ледь не впав шматок вулканічної породи і з'явилася небезпечна хмара диму, яка піднялася в повітря більш ніж на 600 метрів. Відео було записано 17 серпня з безпілотника вулканолога Анака Еса.

"Перш ніж зійти на вершину, спочатку зверніть увагу на напрямок вітру, силу виверження та інші ознаки. Не йдіть на вершину, коли ситуація не дозволяє цього. Не забувайте, вершина — це бонус. Справжня мета сходження — безпечно повернутися додому", — зазначив він.

Туристи постійно піднімаються на Дуконо заради ефектних відео

Гора Дуконо — це активний вулкан, який безперервно вивергається з 1933 року. Великі виверження були зафіксовані в 1719, 1868, і 1901 роках. Туристи, які потім позують біля кратера, — порушують периметр. Співробітник спостережного пункту вулкана Дуконо Бамбанг Сугіоно пояснив, що від кратера слід триматися на відстані щонайменше трьох кілометрів.

Нагадаємо, раніше вчені попередили про те, що на людство очікує велике виверження вулкана. Проблема в тому, що вони не знають, який саме вулкан на Землі почне вивергатися з катастрофічними наслідками. Цілком імовірно, що це може бути і Дуконо.