Смертельно опасно: туристка забралась на вулкан, который извергается уже 90 лет (видео)

Туристы снова забрались на вулкан Дуконо, который активен с 1933 года. И это после того, как группе зевак чудом удалось спастись.

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Туристка столкнулась с резкой критикой из-за того, что поднялась на край действующего вулкана в Индонезии, из кратера которого вырываются клубы дыма. Видео появилось в социальных сетях всего через четыре месяца после того, как другая группа туристов едва спаслась, когда прямо перед ними произошло извержение того же вулкана. Об этом пишет Daily Mail.

Вулкан Дуконо активен с 1933 года

На последнем видео видно, как туристка со спутником покоряет вершину горы Дуконо, расположенной в северной части острова Хальмахера, Индонезия.

Женщина поднялась на край кратера и позировала перед камерой, наблюдая, как из кратера вырывается огромное облако пепла, а в воздух поднимаются клубы дыма.

Женщина показывает большой палец вверх человеку, снимающему видео, а затем ее пугает мощный взрыв у основания кратера.

Видео было опубликовано на платформе X с подписью: "Помните видео, которое я опубликовал в августе? Кажется, люди ничему не учатся".

"Если бы ветер хоть немного изменился, направление пирокластического потока убило бы ее почти мгновенно", — написали в комментариях.

А еще один комментатор саркастично отметил: "Конечно, давайте поднимемся в дымящуюся кальдеру, полную токсичных газов, что может пойти не так?".

Очередной визит на Дуконо произошел всего через несколько месяцев после того, как десятки альпинистов спустились по склону вулкана, спасаясь от опасного извержения.

Группа выбралась на безопасное расстояние после того, как на них едва не упал кусок вулканической породы и появилось опасное облако дыма, поднявшееся в воздух более чем на 600 метров. Видео было записано 17 августа с беспилотника вулканолога Анака Эса.

"Прежде чем взойти на вершину, сначала обратите внимание на направление ветра, силу извержения и другие признаки. Не идите на вершину, когда ситуация не позволяет этого. Не забывайте, вершина — это бонус. Настоящая цель восхождения — безопасно вернуться домой", — отметил он.

Туристы постоянно поднимаются на Дуконо ради эффектных видео

Гора Дуконо — это действующий вулкан, который непрерывно извергается с 1933 года. Крупные извержения были зафиксированы в в 1719, 1868, и 1901 годах. Туристы, которые потом позируют у кратера — нарушают периметр. Сотрудник наблюдательного пункта вулкана Дуконо Бамбанг Сугионо объяснил, что от кратера следует держаться на расстоянии не менее трех километров.

Напомним, ранее ученые предупредили о том, что человечество ожидает крупное извержение вулкана. Проблема в том, что они не знают, какой именно вулкан на Земле начнет извергаться с катастрофическими последствиями. Вполне вероятно, что это может быть и Дуконо.