Жінка відбудувала дім, куплений за 1 євро: тепер його вартість оцінюють у мільйони (фото)

Мередіт Таббоне планує проводити у своєму італійському будинку чотири місяці на рік, а після її смерті вся нерухомість перейде у власність селу.

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У 2019 році Мередіт Таббоне з Чикаго (США) всього за 1 євро придбала занедбаний будинок в італійському місті Самбука-ді-Сицилія й перетворила його на оселю своєї мрії. Тепер об’єкт нерухомості коштує щонайменше 463 тис. євро (2,3 млн грн). Реконструкція тривала кілька років, але, за словами 44-річної хазяйки, воно було того варте. Про це пише видання The Sun.

Одного дня Мередіт почула від свого друга, що в Італії розпродаються покинуті будинки — всього за 1 євро. Ба більше, село, де оголосили акцію, виявилось тим самим, звідки її прадід приїхав до США у 1902 році.

Дім за 1 євро

Таббоне давно планувала придбати нерухомість в Європі, тому вирішила взяти участь в аукціоні, попри те, що ніколи не була на Сицилії. Через кілька місяців жінка отримала електронного листа, де повідомлялося, що вона виграла у конкурсі. Однак, щоб вступити у власність на нерухомість, нова хазяйка витратила ще 5,9 тис. євро.

У червні 2019 року Мередіт вперше відвідала свою оселю 17 століття і зізналась, що її стан у кращому випадку можна назвати жахливим.

"Там не було електрики, водопроводу. Лише азбестовий дах, а на підлозі два фути посліду від голубів", — розповіла вона в інтерв’ю журналістам видання CNBC.

Через рік Мередіт придбала за 22 тис. євро ще один будинок по сусідству, який планує використовувати як гостьовий для друзів з дітьми.

"Будинок за 1 євро був досить маленьким. Спочатку мене це не бентежило, оскільки я сприймала його як квартиру, куди нечасто навідуватимуся", — пояснює жінка.

Однак пізніше Таббоне вирішила, що краще мати більше місця. Вона витратила на ремонт понад 463 тис. євро, облаштувавши у двох будинках чотири спальні та п'ять ванних кімнат. Крім того, там є сауна та бібліотека.

Серед основних викликів, які стояли на початку реконструкції, було вирівнювання підлоги, підведення електрики та води, а також встановлення більшої кількості вікон. У майбутньому господиня планує облаштувати льох і гардеробну.

Мередіт планує проводити у своєму італійському будинку чотири місяці на рік, а після її смерті вся нерухомість перейде у власність селу.

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