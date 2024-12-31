Женщина отстроила дом, купленный за 1 евро: теперь его стоимость оценивают в миллионы (фото)

Мередит Таббоне планирует проводить в своем итальянском доме четыре месяца в году, а после ее смерти недвижимость перейдет в собственность деревни.

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В 2019 году Мередит Таббоне из Чикаго (США) всего за 1 евро приобрела заброшенный дом в итальянском городе Самбука-ди-Сицилия и превратила его в дом своей мечты. Теперь объект недвижимости стоит не менее 463 тыс. евро (2,3 млн грн). Реконструкция длилась несколько лет, но, по словам 44-летней хозяйки, оно того стоило. Об этом пишет издание The Sun.

Однажды Мередит услышала от своего друга, что в Италии распродаются заброшенные дома — всего за 1 евро. Более того, село, где объявили акцию, оказалось тем самым, откуда ее прадед приехал в США в 1902 году.

Дом за 1 евро

Таббоне давно планировала приобрести недвижимость в Европе, поэтому решила принять участие в аукционе, несмотря на то, что никогда не была на Сицилии. Через несколько месяцев женщина получила электронное письмо, где сообщалось, что она выиграла в конкурсе. Однако, чтобы вступить в собственность на недвижимость, новая хозяйка потратила еще 5,9 тыс. евро.

В июне 2019 года Мередит впервые посетила свой дом 17 века и призналась, что его состояние в лучшем случае можно назвать ужасным.

"Там не было электричества, водопровода. Только асбестовая крыша, а на полу два фута помета от голубей", — рассказала она в интервью журналистам издания CNBC.

Через год Мередит приобрела за 22 тыс. евро еще один дом по соседству, который планирует использовать как гостевой для друзей с детьми.

"Дом за 1 евро был довольно маленьким. Сначала меня это не смущало, поскольку я воспринимала его как квартиру, куда нечасто буду наведываться", — объясняет женщина.

Однако позже Таббоне решила, что лучше иметь больше места. Она потратила на ремонт более 463 тыс. евро, обустроив в двух домах четыре спальни и пять ванных комнат. Кроме того, там есть сауна и библиотека.

Среди основных вызовов, которые стояли в начале реконструкции, было выравнивание пола, подведение электричества и воды, а также установка большего количества окон. В будущем хозяйка планирует обустроить погреб и гардеробную.

Мередит планирует проводить в своем итальянском доме четыре месяца в году, а после ее смерти вся недвижимость перейдет в собственность деревни.

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