"Тепер моє життя прокляте": жінка переїхала в будинок сестри і знайшла спіритичну дошку

Бренділі Неттлтон регулярно чує дивні звуки і бачить фігури, які, за її словами, нагадують членів сім'ї. Жінка поки не знає, як впоратися з тим, що відбувається, але продовжує документувати загадкові події.

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Бренділі Неттлтон, мешканка США і мати двох дітей, стверджує, що в її будинку останні три місяці відбуваються паранормальні явища, які лякають. Вона пов'язує це зі знахідкою старої спіритичної дошки, залишеної попередньою господинею будинку — її сестрою. Про це дівчина розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Бренді розповіла, що регулярно чує дивні звуки і бачить фігури, які, за її словами, нагадують членів сім'ї. Особливо часто чути звук дверей, що відчиняються і зачиняються, на горищі та верхньому поверсі, хоча вдома нікого немає.

"Щоночі відбувається щось незрозуміле: фігури, шуми, звуки кроків. Після того як я знайшла спіритичну дошку, одразу позбулася її, але це, схоже, не допомогло. Тепер моє життя прокляте", — поділилася Бренді.

Жінка записала одну з таких подій на відео, яке стало вірусним і зібрало майже 3 мільйони переглядів. У п'ятихвилинному записі вона розповіла, що її сина в той момент не було вдома, але двері його кімнати ніби живуть своїм життям.

Бренділі Неттлтон регулярно чує дивні звуки і бачить фігури Фото: TikTok

Під час зйомки Бренді почула гучне клацання, після якого двері спальні сина раптово зачинилися самі по собі. Налякана жінка звернулася до доньки по підтримку. Разом вони піднялися нагору, щоб перевірити кімнату. Попри використання ліхтарика, вони не знайшли нічого підозрілого, але двері знову почали рухатися самі по собі, викликавши крики обох.

Відео викликало хвилю обговорень в інтернеті. Одні коментатори висловили співчуття, інші запропонували негайно покинути будинок. Деякі поділилися своїми історіями.

"Я б не залишилася там ні на хвилину", "У мене вдома теж живе мімік. Іноді чую, як хтось кличе мене, хоча вдома нікого немає", — писали вони.

Бренді поки не знає, як впоратися з тим, що відбувається, але вона продовжує документувати загадкові події, щоб розібратися в їхній природі.

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