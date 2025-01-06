"Теперь моя жизнь проклята": женщина переехала в дом сестры и нашла спиритическую доску

Брэндили Неттлтон регулярно слышит странные звуки и видит фигуры, которые, по ее словам, напоминают членов семьи. Женщина пока не знает, как справиться с происходящим, но продолжает документировать загадочные события.

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Брэндили Неттлтон, жительница США и мать двоих детей, утверждает, что в ее доме последние три месяца происходят пугающие паранормальные явления. Она связывает это с находкой старой спиритической доски, оставленной предыдущей хозяйкой дома — ее сестрой. Об этом девушка рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Брэнди рассказала, что регулярно слышит странные звуки и видит фигуры, которые, по ее словам, напоминают членов семьи. Особенно часто слышится звук открывающихся и закрывающихся дверей на чердаке и верхнем этаже, хотя дома никого нет.

"Каждую ночь происходит что-то необъяснимое: фигуры, шумы, звуки шагов. После того как я нашла спиритическую доску, сразу избавилась от нее, но это, похоже, не помогло. Теперь моя жизнь проклята", — поделилась Брэнди.

Женщина записала одно из таких событий на видео, которое стало вирусным и собрало почти 3 миллиона просмотров. В пятиминутной записи она рассказала, что ее сына в тот момент не было дома, но дверь его комнаты будто живет своей жизнью.

Брэндили Неттлтон регулярно слышит странные звуки и видит фигуры Фото: TikTok

Во время съемки Брэнди услышала громкий щелчок, после которого дверь спальни сына внезапно захлопнулась сама по себе. Напуганная женщина обратилась к дочери за поддержкой. Вместе они поднялись наверх, чтобы проверить комнату. Несмотря на использование фонарика, они не нашли ничего подозрительного, но дверь снова начала двигаться сама по себе, вызвав крики обеих.

Видео вызвало волну обсуждений в интернете. Одни комментаторы выразили сочувствие, другие предложили немедленно покинуть дом. Некоторые поделились своими историями.

"Я бы не осталась там ни на минуту", "У меня дома тоже живет мимик. Иногда слышу, как кто-то зовет меня, хотя дома никого нет", — писали они.

Брэнди пока не знает, как справиться с происходящим, но она продолжает документировать загадочные события, чтобы разобраться в их природе.

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