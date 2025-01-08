Жінка купила антикварні меблі і була шокована "скарбом" всередині (відео)

У пошуках унікальних меблів Аманда ДеВітт натрапила не тільки на рідкісний комод, а й на дорогі речі, залишені колишнім власником.

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Мешканка Техасу (США) Аманда ДеВітт, яка купила антикварний комод епохи Людовика XVI у Facebook Marketplace, була приголомшена несподіваною знахідкою всередині меблів. Придбання, що обійшлося їй лише в дев'яту частину від його звичайної вартості, виявилося не просто вигідною покупкою, а й джерелом сюрпризу. Про це вона розповіла в одному зі своїх роликів у TikTok.

Аманда поділилася, що всередині однієї з шафок комода вона виявила 13 коробок Hermes і одну коробку від Tiffany. Як з'ясувалося, в них містився повний набір порцелянового посуду Hermes China в ідеальному стані.

"Це буквально те, з чого зроблені мрії", — розповіла Аманда, показуючи глядачам золоті візерунки на тарілках і додаючи, що набір складається з 12 великих і менших тарілок.

Однак жінка не була впевнена, залишив продавець порцеляну випадково чи навмисно. Щоб прояснити ситуацію, вона зв'язалася з продавцем, повідомивши про свою знахідку.

"Мені належить мати хорошу карму за те, що я їй розповіла", — зазначила Аманда у відео.

Пізніше виявилося, що власниця комода справді забула порцеляну і попросила повернути її. У другому відео Аманда з гумором зізналася, що радість від знахідки тривала недовго.

"Було весело, поки це тривало... Але вона все ж таки попросила забрати порцеляну після мого повідомлення", — додала вона.

Історія швидко розлетілася соцмережами, викликавши бурхливе обговорення. Багато глядачів захоплювалися чесністю Аманди, а хтось зауважив, що карма за такий вчинок точно буде прихильною.

Раніше Фокус повідомляв, що капсула часу знайшла свого творця через 30 років. Фей Пулейн і Адам Браун помітили стару коробку з-під цигарок, всередині якої лежали монети, ключ і посвідчення особи, що належить Майклу Вайтхеду. Крім цього, вони виявили записку.

Також стало відомо, що в покинутому будинку знайшли загадковий заповіт 164-річної давності. Лука Гоурі-Сміт, досліджуючи сімейний особняк, натрапив на унікальний документ серед старих фотографій на горищі. Чоловік вирішив вивчити таємничий заповіт, щоб дізнатися історію своєї родини.