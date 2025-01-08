Женщина купила антикварную мебель и была шокирована "сокровищем" внутри (видео)

В поисках уникальной мебели Аманда ДеВитт наткнулась не только на редкий комод, но и на дорогостоящие вещи, оставленные прежним владельцем.

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Жительница Техаса (США) Аманда ДеВитт, купившая антикварный комод эпохи Людовика XVI в Facebook Marketplace, была ошеломлена неожиданной находкой внутри мебели. Приобретение, обошедшееся ей всего в девятую часть от его обычной стоимости, оказалось не просто выгодной покупкой, но и источником сюрприза. Об этом она рассказала в одном из своих роликов в TikTok.

Аманда поделилась, что внутри одного из шкафчиков комода она обнаружила 13 коробок Hermes и одну коробку от Tiffany. Как выяснилось, в них находился полный набор фарфоровой посуды Hermes China в идеальном состоянии.

"Это буквально то, из чего сделаны мечты", — рассказала Аманда, показывая зрителям золотые узоры на тарелках и добавляя, что набор состоит из 12 больших и меньших тарелок.

Однако женщина не была уверена, оставил ли продавец фарфор случайно или намеренно. Чтобы прояснить ситуацию, она связалась с продавцом, сообщив о своей находке.

"Мне положено иметь хорошую карму за то, что я ей рассказала", — отметила Аманда в видео.

Позже оказалось, что владелица комода действительно забыла фарфор и попросила вернуть его. Во втором видео Аманда с юмором призналась, что радость от находки длилась недолго.

"Было весело, пока это продолжалось… Но она все же попросила забрать фарфор после моего сообщения", — добавила она.

История быстро разлетелась по соцсетям, вызвав бурное обсуждение. Многие зрители восхищались честностью Аманды, а кто-то заметил, что карма за такой поступок точно будет благосклонной.

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