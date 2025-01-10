Без дивана і телевізора: чоловік уже 10 років роздає свої речі заради експерименту (фото)

Аксель Радстром, прихильник екстремального мінімалізму, скоротив кількість речей у своєму будинку до 170 і мріє довести це число до 100.

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Доглядач кладовища Аксель Радстром уже 10 років живе за принципами екстремального мінімалізму. На сьогодні в його розпорядженні лише 170 предметів, але 36-річний чоловік має намір скоротити це число до 100. Про це пише Bristol Live.

Заради своєї філософії Аксель позбувся дивана, телевізора, кухонних меблів і безлічі інших речей. Щодня він переглядає своє майно, віддаючи непотрібне на благодійність або тим, хто цього потребує. Цей підхід став частиною зростаючого руху за відмову від матеріалізму на користь більш простого й осмисленого способу життя.

Видання зазначає, що екстремальний мінімалізм передбачає володіння 15-150 предметами, і багато хто з його послідовників відмовляється від ліжок, вважаючи за краще спати на підлозі. Аксель поки не зважився на це. Навіть прості предмети, на кшталт каструлі та кришки, він рахує окремо, а упаковки від їжі тимчасово включаються до обліку.

"Мені було 24 роки, коли я почав цей шлях. Я почувався самотнім і нещасним, незважаючи на те, що в мене було комфортне життя. Усвідомлення того, що речі не роблять мене щасливим, підштовхнуло мене до цього рішення", — ділиться Аксель.

Аксель не зміг відмовитися від ліжка Фото: Bristol live

Наразі чоловік веде облік своїх речей, де основну частку займає кухонне приладдя. Серед 170 предметів також зубна щітка, комп'ютер, мобільний телефон і трохи одягу. Відмова від власності дала йому змогу вивільнити час для подорожей і зустрічей із людьми, якими він особливо дорожить.

"Мої друзі та родина не завжди розуміють мій спосіб життя. Деякі жаліють мене і пропонують подарувати щось, але я пояснюю, чому обрав цей шлях. Замість домашніх посиденьок я вважаю за краще зустрітися з гостями в затишних кафе, і це цілком влаштовує мене", — каже Аксель.

Чоловік веде облік своїх речей, де основну частку займає кухонне приладдя Фото: Bristol live

Чоловік зізнається, що розставання з сентиментальними речами, такими як подарунки та фотографії, було непростим кроком. Однак Аксель оцифрував свої спогади, зберігаючи їх на USB-накопичувачі.

Тепер він планує переїхати у квартиру площею близько 27 квадратних метрів, оскільки нинішні 70 здаються йому "порожнім відлунням".

"Ми живемо в культурі марнотратства, де речі швидко втрачають цінність. Відмова від цього допомагає переосмислити ставлення до життя і людей", — переконаний Радстром.

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