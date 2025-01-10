Без дивана и телевизора: мужчина уже 10 лет раздает свои вещи ради эксперимента (фото)

Аксель Радстром, приверженец экстремального минимализма, сократил количество вещей в своем доме до 170 и мечтает довести это число до 100.

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Смотритель кладбища Аксель Радстром уже 10 лет живет по принципам экстремального минимализма. На сегодняшний день в его распоряжении всего 170 предметов, но 36-летний мужчина намерен сократить это число до 100. Об этом пишет Bristol Live.

Ради своей философии Аксель избавился от дивана, телевизора, кухонной мебели и множества других вещей. Каждый день он пересматривает свое имущество, отдавая ненужное на благотворительность или тем, кто в этом нуждается. Этот подход стал частью растущего движения за отказ от материализма в пользу более простого и осмысленного образа жизни.

Издание отмечает, что экстремальный минимализм предполагает владение 15–150 предметами, и многие его последователи отказываются от кроватей, предпочитая спать на полу. Аксель пока не решился на это. Даже простые предметы, вроде кастрюли и крышки, он считает отдельно, а упаковки от еды временно включаются в учет.

"Мне было 24 года, когда я начал этот путь. Я чувствовал себя одиноким и несчастным, несмотря на то, что у меня была комфортная жизнь. Осознание того, что вещи не делают меня счастливым, подтолкнуло меня к этому решению", — делится Аксель.

Аксель не смог отказаться от кровати Фото: Bristol live

Сейчас мужчина ведет учет своих вещей, где основную долю занимают кухонные принадлежности. Среди 170 предметов также зубная щетка, компьютер, мобильный телефон и немного одежды. Отказ от собственности позволил ему освободить время для путешествий и встреч с людьми, которыми он особенно дорожит.

"Мои друзья и семья не всегда понимают мой образ жизни. Некоторые жалеют меня и предлагают подарить что-то, но я объясняю, почему выбрал этот путь. Вместо домашних посиделок я предпочитаю встретиться с гостями в уютных кафе, и это вполне устраивает меня", — говорит Аксель.

Мужчина ведет учет своих вещей, где основную долю занимают кухонные принадлежности Фото: Bristol live

Мужчина признается, что расставание с сентиментальными вещами, такими как подарки и фотографии, было непростым шагом. Однако Аксель оцифровал свои воспоминания, храня их на USB-накопителе.

Теперь он планирует переехать в квартиру площадью около 27 квадратных метров, поскольку нынешние 70 кажутся ему "пустым эхом".

"Мы живем в культуре расточительства, где вещи быстро теряют ценность. Отказ от этого помогает переосмыслить отношение к жизни и людям", — убежден Радстром.

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