Вийшла заміж без своєї згоди: жінка була в шоці, коли зрозуміла, що стала дружиною незнайомця

Дівчину запросили на "білу вечірку", проте пізніше з'ясувалося, що вона прийшла на своє власне весілля.

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Жінка була шокована після того, як офіційно вийшла заміж, хоча вважала, що це був "розіграш" заради трюку в соціальних мережах. Про це повідомляє видання Unilad.

У вересні 2023 року неназвана жінка з Мельбурна, Австралія, зустрілася з чоловіком, з яким вона познайомилася на онлайн-платформі знайомств, потім у них зав'язалися романтичні стосунки, а в грудні чоловік зробив їй пропозицію.

Якщо ви думали, що це було стрімко, то уявіть собі шок жінки за два дні після освідчення, коли вона відвідала "білу вечірку" в Сіднеї, а потім приїхала і не виявила там інших гостей, а лише свого партнера — впливової людини в соціальних мережах — фотографа, друга фотографа та організатора урочистості.

Так, жінці сказали, що вона буде на вечірці, де всі будуть вбрані в одяг білого кольору, тож їй слід узяти з собою білу сукню.

Вона каже, що пішла на захід, вважаючи, що там буде багато інших гостей, однак, коли вона прибула, то виявила, що там було всього кілька людей, і вона "не побачила нікого в білому".

Коли жінка запитала свого партнера, що відбувається, він нібито сказав, що "організовує жартівливе весілля для своєї сторінки в соціальних мережах".

Маючи понад 17 000 підписників в Instagram, її партнер зізнався, що хотів "просунути свій контент" і "почати монетизувати свою сторінку в Instagram", і думав, що фальшиве весілля допоможе в цьому.

Попри те, що чоловік стверджував, що в парі "обидва погодилися на ці обставини", суддя постановив, що жінка "не давала справжньої згоди на свою участь" у весіллі.

Суддя постановив: "Вона вважала, що грає. Вона назвала цю подію "розіграшем". Для неї було цілком розумно вдягнути образ нареченої на оскаржуваній церемонії, щоб підвищити достовірність відео, що зображує законний шлюб".

Нагадаємо, подруга нареченої потрапила в кадр весільної фотосесії і стала фішкою всієї програми.

Фокус також писав про те, як жінка розпакувала весільну сукню бабусі через 64 роки.