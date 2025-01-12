Вышла замуж без своего согласия: женщина была в шоке, когда поняла, что стала женой незнакомца

Девушку пригласили на "белую вечеринку", однако позже выяснилось, что она пришла на свою собственную свадьбу.

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Женщина была в шоке после того, как официально вышла замуж, хотя считала, что это был "розыгрыш" ради трюка в социальных сетях. Об этом сообщает издание Unilad.

В сентябре 2023 года неназванная женщина из Мельбурна, Австралия, встретилась с мужчиной, с которым она познакомилась на онлайн-платформе знакомств, затем у них завязались романтические отношения, а в декабре мужчина сделал ей предложение.

Если вы думали, что это было стремительно, то представьте себе шок женщины через два дня после предложения, когда она посетила "белую вечеринку" в Сиднее, а потом приехала и не обнаружила там других гостей, а только своего партнера — влиятельного человека в социальных сетях — фотографа, друга фотографа и организатора торжества.

Так, женщине сказали, что она будет на вечеринке, где все будут одеты в одежду белого цвета, поэтому ей следует взять с собой белое платье.

Она говорит, что пошла на мероприятие, полагая, что там будет много других гостей, однако, когда она прибыла, то обнаружила, что там было всего несколько человек, и она "не увидела никого в белом".

Когда женщина спросила своего партнера, что происходит, он якобы сказал, что "организует шуточную свадьбу для своей страницы в социальных сетях".

Имея более 17 000 подписчиков в Instagram, ее партнер признался, что хотел "продвинуть свой контент" и "начать монетизировать свою страницу в Instagram", и думал, что фальшивая свадьба поможет в этом.

Несмотря на то, что мужчина утверждал, что в паре "оба согласились на эти обстоятельства", судья постановил, что женщина "не давала настоящего согласия на свое участие" в свадьбе.

Судья постановил: "Она считала, что играет. Она назвала это событие "розыгрышем". Для нее было вполне разумно надеть образ невесты на оспариваемой церемонии, чтобы повысить достоверность видео, изображающего законный брак".

Напомним, подруга невесты попала в кадр свадебной фотосессии и стала фишкой всей программы.

Фокус также писал о том, как женщина распаковала свадебное платье бабушки спустя 64 года.