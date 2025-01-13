Дівчина зробила собі "модну" стрижку: користувачі в мережі не приховували сміху (відео)

Користувачі в мережі написали, що така стрижка дівчині не пасує, другі натякали на непрофесійність перукарки. Тоді як треті казали, що вона стала схожу на персонажку з відомого серіалу.

Related video

Мешканка США Стефані Дуарте вирішила змінити свою засічку та сходила в перукарню, однак очікуваний результат скоріше викликав веселу реакцію. Отриманий результат від стрижки дівчина показала у своєму Tiktok.

Ролик дівчини став неймовірно популярним — він набрав 4,5 млн переглядів, понад 478 тисяч лайків і тисяч коментарів під ним.

Сама американка розповіла в дописі до відео, що має довге кучеряве волосся. Тому цього разу хотіла трохи вкоротити довжину, але зберегти кучері та об'єм.

Однак отриманий результат її дуже розчарував, тому вона показала нову засічку, яка стала предметом реакції в соцмережах.

"У мене такий вигляд, наче я хлопчик", – написала Стефані в описі відео.

Користувачі в коментарях активно почали обговорювати нову "модну" засічку дівчини. Одні відверто сказали, що деякі не розуміють, що "не кожному типу обличчя пасує однакова стрижка".

Ще одна дівчина написала, що в Стефані "не те волосся", а друга коментаторка вказала вся проблема у перукарці, яка робила засічку.

"Вона не додала шарів [кучерів]. Зверніться до когось, хто спеціалізується на кучерявому волоссі. Його можна врятувати!", — написала інша користувачка.

Ще один дописувач вважає, що краще б дівчині з такою стрижкою "не виходили з дому", поки не відросте нормальна довжина. А ось одна дівчина підтримала Стефані та сказала, що стала схожа на героїню популярного серіалу 2000-х "Ханна Монтана", і цей коментар набрав понад 64,5 тис. лайків.

Раніше стало відомо, як жінка з бігуді приголомшила гостей фестивалю в Британії своєю зачіскою. Гостя заходу продемонструвала на камери "культовий" образ — набір бігуді у волоссі. Журналіст запитав її про зачіску, а у відповідь почув історію про зламаний візок.

Згодом повідомлялося, що продавець ананасів зробив епічну зачіску. У коментарях користувачі мережі похвалили хлопця за нестандартне мислення, креативність та відданість своїй справі.