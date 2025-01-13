Девушка сделала себе "модную" стрижку: пользователи в сети не скрывали смеха (видео)

Пользователи в сети написали, что такая стрижка девушке не подходит, другие намекали на непрофессионализм парикмахера. Тогда как третьи говорили, что она стала похожую на персонажку из известного сериала.

Related video

Жительница США Стефани Дуарте решила изменить свою засечку и сходила в парикмахерскую, однако ожидаемый результат скорее вызвал веселую реакцию. Полученный результат от стрижки девушка показала в своем Tiktok.

Ролик девушки стал невероятно популярным — он набрал 4,5 млн просмотров, более 478 тысяч лайков и тысяч комментариев под ним.

Сама американка рассказала в заметке к видео, что имеет длинные вьющиеся волосы. Поэтому на этот раз хотела немного укоротить длину, но сохранить кудри и объем.

Однако полученный результат ее очень разочаровал, поэтому она показала новую засечку, которая стала предметом реакции в соцсетях.

"У меня такой вид, как будто я мальчик", — написала Стефани в описании к видео.

Пользователи в комментариях активно начали обсуждать новую "модную" засечку девушки. Одни откровенно сказали, что некоторые не понимают, что "не каждому типу лица подходит одинаковая стрижка".

Еще одна девушка написала, что у Стефани "не те волосы", а вторая комментаторка указала вся проблема в парикмахерше, которая делала засечку.

"Она не добавила слоев [кудрей]. Обратитесь к кому-то, кто специализируется на вьющихся волосах. Прическу можно спасти!", — написала другая пользовательница.

Еще один автор считает, что лучше бы девушке с такой стрижкой "не выходили из дома", пока не отрастет нормальная длина. А вот одна девушка поддержала Стефани и сказала, что стала похожа на героиню популярного сериала 2000-х "Ханна Монтана", и этот комментарий набрал более 64,5 тыс. лайков.

Ранее стало известно, как женщина с бигуди ошеломила гостей фестиваля в Британии своей прической. Гостья мероприятия продемонстрировала на камеры "культовый" образ — набор бигуди в волосах. Журналист спросил ее о прическе, а в ответ услышал историю о сломанной тележке.

Впоследствии сообщалось, что продавец ананасов сделал эпическую прическу. В комментариях пользователи сети похвалили парня за нестандартное мышление, креативность и преданность своему делу.