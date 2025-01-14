Чоловік роздав гроші людям з рідного села, коли став мільярдером: що вони для нього зробили

Магнат Річард Лю Цяньдун, окрім готівки, надсилав землякам їжу, одяг і побутову техніку на загальну суму в тисячі юанів для кожної родини. Цю практику чоловік впровадив ще у 2016 році.

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Мільярдер Річард Лю Цяньдун зворушив жителів свого рідного села Гуанмін на сході Китаю, роздавши їм подарунки — 10 000 юанів ($1400) готівкою всім, кому за 60 років. Це сталося напередодні святкування Нового року за місячним календарем, пише видання SCMP.

50-річний Лю безмежно вдячний своїм односельцям, які пожертвували для нього 500 юанів ($70) та 76 яєць, коли він на початку 1990-х років їхав до Пекіна навчатися в університеті. Потім Річард став засновником та головою JD.com — провідного вебсайту електронної комерції у Піднебесній.

Річард вдячний людям за допомогу Фото: Baidu

Згідно з рейтингом Hurun Global Rich List, опублікованим у квітні торік, статки китайця становили $6,8 млрд, що ставить його на 427 місце у списку світових магнатів.

Цікаво, що Лю уже не вперше роздає щедрі подарунки. Цю практику чоловік впровадив ще у 2016 році, коли відвідав рідне село разом зі своєю коханою дружиною — Чжан Цзетянь.

Окрім грошових виплат, магнат також надсилав землякам їжу, одяг і побутову техніку на загальну суму в тисячі юанів для кожної родини. Загалом в населеному пункті налічується 1400 домогосподарств.

"Сільська влада попросила здати ксерокопії документів про реєстрацію домогосподарств та посвідчення особи, щоб підготуватися до вручення презентів від Лю", — розповідає 71-річний місцевий пенсіонер.

За словами чоловікам, обом його батькам понад 60 років, що дає їм право отримати загалом $2700.

"Він не зобов'язаний цього робити. Ці гроші зароблені важкою працею. Лю зробив великий внесок у розвиток села. Ми цього не забудемо", — додає пенсіонер.

Річард Лю Цяньдун допомагає землякам Фото: Baidu

Цяньдун провів своє дитинство та юність в селі. До початку навчання в престижному Китайському університеті Ренмін у 1992 році він майже нікуди не виїжджав. Родина хлопчика була настільки бідною, що йому довелося частково покладатися на односельців, аби оплатити своє навчання в університеті.

"Допомога земляків — це відправна точка для мене, щоб зробити крок назустріч світу", — запевняє мільярдер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.

А от мільярдер Боб Булл з Манчестера (Велика Британія) змушений продати свій розкішний будинок з боулінгом та кінозалом, а також 12 суперкарів, щоб погасити борг у 725 мільйонів фунтів стерлінгів.