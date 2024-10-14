Дружина втратила свідомість: збанкрутілий мільярдер продає свій будинок і авто (фото)

Магнат у відчаї вліз у борги, позичивши 3 мільйони фунтів стерлінгів у чоловіка, який виявився членом організованого злочинного угруповання.

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Мільярдер Боб Булл з Манчестера (Велика Британія) змушений продати свій розкішний будинок з боулінгом та кінозалом, а також 12 суперкарів, щоб погасити борг у 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це пише видання The Mirror.

Торік статки "підприємця" оцінювали у майже 2 мільярди фунтів стерлінгів — він займав 88 місце у списку найбагатших людей Великої Британії. В інтерв’ю журналістам багач розповідав про те, що заробив свої гроші, перетворюючи старі фургони на "бунгало-селища".

Булл стверджує, що розорився внаслідок "кампанії ненависті" з боку сумнозвісного наркокартелю Kinahan Cartel.

"Ці люди довели мене до межі. Якби суддя, який розглядав справу про банкрутство, знав, що я став жертвою злочину, то цю справу було б закрито", — розповів чоловік виданню The Sun.

Торік статки "підприємця" оцінювали у майже 2 мільярди фунтів стерлінгів Фото: Gareth Iwan Jones

Боб намагався рефінансувати свій бізнес, але найбільша угода провалилася, бо кредитор в останню хвилину відмовився брати в цьому участь.

Магнат у відчаї вліз у борги, позичивши 3 мільйони фунтів стерлінгів у мільйонера, який виявився членом організованого злочинного угруповання, пов'язаного, за чутками, з групою Кінахана. Гроші з відсотками у розмірі 3 мільйони фунтів стерлінгів потрібно було повернути через чотири тижні, але ситуація вийшла з-під контролю. Зрештою, британець втратив 42 мільйони фунтів стерлінгів. Прощаючись зі своїм Роллс-Ройсом вартістю 450 000 фунтів стерлінгів, його дружина навіть втратила свідомість.

У грудні в судових документах з'явилася інформація про те, що колишній мільярдер сподівався укласти угоду про виплату боргів кредиторам лише під 0,25%. Щоб з усіма розрахуватися, ймовірно, йому доведеться продати майже всю власність, зокрема будинок у Кердріджі (Гемпшир), що має шість спалень.

Будинок Булла у Великій Британії Фото: Gareth Iwan Jones

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 91-річний мільярдер знову шукає наречену. Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. У мільярдера є четверо дітей від попередніх шлюбів.

А от спадкоємець мільярдера Тоні Прітцкер, який керує мережею готелів Hyatt, показав один із найбільших маєтків Америки. На будівництво елітного помешкання площею 4645 кв.м пішло шість років. Всередині є 16 спалень, 27 ванних кімнат, тенісний корт, баскетбольний майданчик, басейн на схилі скелі, окремий гостьовий будинок, боулінг та приватний кінотеатр.