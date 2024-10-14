Жена потеряла сознание: обанкротившийся миллиардер продает свой дом и авто (фото)

Магнат в отчаянии влез в долги, заняв 3 миллиона фунтов стерлингов у мужчины, который оказался членом организованной преступной группировки.

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Миллиардер Боб Булл из Манчестера (Великобритания) вынужден продать свой роскошный дом с боулингом и кинозалом, а также 12 суперкаров, чтобы погасить долг в 725 миллионов фунтов стерлингов. Об этом пишет издание The Mirror.

В прошлом году состояние "предпринимателя" оценивали в почти 2 миллиарда фунтов стерлингов — он занимал 88 место в списке самых богатых людей Великобритании. В интервью журналистам богач рассказывал о том, что заработал свои деньги, превращая старые фургоны в "бунгало-деревни".

Булл утверждает, что разорился вследствие "кампании ненависти" со стороны печально известного наркокартеля Kinahan Cartel.

"Эти люди довели меня до предела. Если бы судья, который рассматривал дело о банкротстве, знал, что я стал жертвой преступления, то это дело было бы закрыто", — рассказал мужчина изданию The Sun.

В прошлом году состояние "предпринимателя" оценивали в почти 2 миллиарда фунтов стерлингов Фото: Gareth Iwan Jones

Боб пытался рефинансировать свой бизнес, но самая крупная сделка провалилась, поскольку кредитор в последнюю минуту отказался принимать в этом участие.

Магнат в отчаянии влез в долги, одолжив 3 миллиона фунтов стерлингов у миллионера, который оказался членом организованной преступной группировки, связанной, по слухам, с группой Кинахана. Деньги с процентами в размере 3 миллиона фунтов стерлингов нужно было вернуть через четыре недели, но ситуация вышла из-под контроля. В конце концов, британец потерял 42 миллиона фунтов стерлингов. Прощаясь со своим Роллс-Ройсом стоимостью 450 000 фунтов стерлингов, его жена даже потеряла сознание.

В декабре в судебных документах появилась информация о том, что бывший миллиардер надеялся заключить соглашение о выплате долгов кредиторам всего под 0,25%. Чтобы со всеми рассчитаться, вероятно, ему придется продать почти всю собственность, в том числе дом в Кердридже (Хэмпшир) с шестью спальнями.

Дом Булла в Великобритании Фото: Gareth Iwan Jones

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 91-летний миллиардер снова ищет невесту. Избранница должна быть старше 45 лет и иметь опыт в бизнесе, чтобы помогать мужу. У миллиардера есть четверо детей от предыдущих браков.

А вот наследник миллиардера Тони Притцкер, который руководит сетью отелей Hyatt, показал один из крупнейших особняков Америки. На строительство элитного дома площадью 4645 кв.м ушло шесть лет. Внутри есть 16 спален, 27 ванных комнат, теннисный корт, баскетбольная площадка, бассейн на склоне скалы, отдельный гостевой дом, боулинг и частный кинотеатр.