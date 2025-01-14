Мужчина раздал деньги людям из родного села, когда стал миллиардером: что они для него сделали

Магнат Ричард Лю Цяньдун, кроме наличных, присылал землякам еду, одежду и бытовую технику на общую сумму в тысячи юаней для каждой семьи. Эту практику мужчина внедрил еще в 2016 году.

Related video

Миллиардер Ричард Лю Цяньдун растрогал жителей своей родной деревни Гуанмин на востоке Китая, раздав им подарки — 10 000 юаней ($1400) наличными всем, кому за 60 лет. Это произошло накануне празднования Нового года по лунному календарю, пишет издание SCMP.

50-летний Лю благодарен своим односельчанам, которые пожертвовали для него 500 юаней ($70) и 76 яиц, когда он в начале 1990-х годов ехал в Пекин учиться в университете. Затем Ричард стал основателем и председателем JD.com — ведущего веб-сайта электронной коммерции в Поднебесной.

Ричард благодарен людям за помощь Фото: Baidu

Согласно рейтингу Hurun Global Rich List, опубликованному в апреле прошлого года, состояние китайца составило $6,8 млрд, что ставит его на 427 место в списке мировых магнатов.

Интересно, что Лю уже не впервые раздает щедрые подарки. Эту практику мужчина внедрил еще в 2016 году, когда посетил родное село вместе со своей любимой женой — Чжан Цзетянь.

Кроме денежных выплат, магнат также посылал землякам еду, одежду и бытовую технику на общую сумму в тысячи юаней для каждой семьи. Всего в населенном пункте насчитывается 1400 домохозяйств.

"Сельская власть попросила сдать ксерокопии документов о регистрации домохозяйств и удостоверение личности, чтобы подготовиться к вручению презентов от Лю", — рассказывает 71-летний местный пенсионер.

По словам мужчины, обоим его родителям более 60 лет, что дает им право получить в общей сложности $2700.

"Он не обязан этого делать. Эти деньги заработаны тяжелым трудом. Лю сделал большой вклад в развитие села. Мы этого не забудем", — добавляет пенсионер.

Ричард Лю Цяньдун помогает землякам Фото: Baidu

Цяньдун провёл своё детство и юность в деревне. До начала обучения в престижном Китайском университете Ренмин в 1992 году он почти никуда не выезжал. Семья мальчика была настолько бедной, что ему пришлось частично полагаться на односельчан, чтобы оплатить своё обучение в университете.

"Помощь земляков — это отправная точка для меня, чтобы сделать шаг навстречу миру", — уверяет миллиардер.

Напомним, ранее стало известно, что женщину заставили отдать $1,3 млн бывшему мужу. Дениз Росси расторгла 25-летний брак и подала на развод с мужем Томасом лишь через 11 дней после того, как выиграла огромную сумму в лотерею, сохранив свой выигрыш в тайне. Суд обязал женщину выплатить сумму, которая составляет стоимость приза.

А вот миллиардер Боб Булл из Манчестера (Великобритания) вынужден продать свой роскошный дом с боулингом и кинозалом, а также 12 суперкаров, чтобы погасить долг в 725 миллионов фунтов стерлингов.