"Навіть на роботі": експертка назвала топ професій людей, які зраджують своїм партнерам

Експертка з особистих відносин Меделін Сміт склала список із п'яти професій, де їй найчастіше вдавалося викривати чоловіків на факті зради. Вона заявляє, що створила його відповідно до власних спостережень та досвіду спілкування.

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Американська експертка з особистих стосунків Меделін Сміт вважає, що найчастіше зраджують в стосунках своїм партнерам ті люди, які мають стосунок до однієї з п'ятьох професій. Про це повідомляє британський таблоїд Daily Mail.

За словами пані Сміт, їй доводилося дуже часто займатися тим, аби ловити "на гарячому" чоловіків, які зраджують своїм жінкам. З досвіду власних спостережень фахівчиня каже, що найчастіше є кілька ознак, які свідчать про зраду партнера не тільки на роботі, але в житті.

"Вони користуються окремими додатками для спілкування, ставлять паролі та вимикають сповіщення, постійно звинувачують вас і проявляють приступи ревнощів. А ще показовим фактором є ставлення до протилежної статі — коли йому можна спілкуватися з іншими пані, а вам, шановні жінки, слід про це забути", — каже пані Сміт.

Ще одним показником, до якого фахівчиня радить прислухатися, це — власні відчуття. За словами експертки, якщо людину не покидає відчуття, що "щось йде геть не так", ваш партнер дуже сильно змінився у побуті та питаннях приватності, то варто задуматися про його ймовірні "походеньки наліво".

Зраджують на роботі: топ-5 професій

Перше місце пані Сміт віддає чоловікам-зрадникам, які є представниками правоохоронних органів. Вони часто комунікують під час роботи з іншими жінками, легко фліртують та не проти влаштувати трохи "розважливого" у своїй рутині.

Друге місце експертка віддала професійним тренерам, а також хлопцям, які займаються у спорт-залах. Пані Сміт каже, що для них показати себе серед жінок у залі "як тілом, так і красою" дозволяє швидко влаштувати інтрижку.

Третє місце пані Сміт присудила професії брокера або тим, хто займається продажами товарів. Телефонні розмови, переписки з клієнтками, тривалі затримки на роботі, ділові вечері та зустрічі з представницями іншої статі є спокусою "перейти межу до забороненого".

Четверту позицію експертка віддає юристам. На думку пані Сміт, тут ситуація куди цікавіша і значно відрізняється від трьох попередніх професій.

"Вони працюють тяжко, а тому й відриваються на повну. В їхньому розумінні, вони жадають не просто виграти, а тільки перемогти у грі, якою вважають іншу жінку", — підкреслює фахівчиня.

П'яте та останнє місце вона віддала лікарям. За словами пані Сміт, їй доводилося контактувати з такими чоловіками, і найчастіше переконувалася в тому, що в них куди більший інтерес до зради не з клієнтками, а з працівницями закладів, де вони працюють.

Раніше Фокус повідомляв, як жінка застукала чоловіка на зраді з коханкою, якою виявилася його двоюрідна сестра. Коментатори однозначно стали на сторону героїні історії, радили їй негайно розлучатися з таким чоловіком і відверто засудили факт інцесту.

Також стало відомо, що наречена в день весілля втратила коханого, а через роки почула правду про його таємне життя. Правда виплила, коли дівчина випадково натрапила на некролог, присвячений померлому чоловікові в Instagram.