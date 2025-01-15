"Даже на работе": эксперт назвала топ профессий людей, которые изменяют своим партнерам

Эксперт по личным отношениям Мэделин Смит составила список из пяти профессий, где ей чаще всего удавалось разоблачать мужчин на факте измены. Она заявляет, что создала его в соответствии с собственными наблюдениями и опытом общения.

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Американский эксперт по личным отношениям Мэделин Смит считает, что чаще всего изменяют в отношениях своим партнерам те люди, которые имеют отношение к одной из пяти профессий. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

По словам госпожи Смит, ей приходилось очень часто заниматься тем, чтобы ловить "на горячем" мужчин, которые изменяют своим женщинам. По опыту собственных наблюдений специалист говорит, что чаще всего есть несколько признаков, которые свидетельствуют об измене партнера не только на работе, но в жизни.

"Они пользуются отдельными приложениями для общения, ставят пароли и выключают уведомления, постоянно обвиняют вас и проявляют приступы ревности. А еще показательным фактором является отношение к противоположному полу — когда ему можно общаться с другими дамами, а вам, уважаемые женщины, следует об этом забыть", — говорит госпожа Смит.

Еще одним показателем, к которому специалист советует прислушаться, это — собственные ощущения. По словам эксперта, если человека не покидает ощущение, что "что-то идет совсем не так", ваш партнер очень сильно изменился в быту и вопросах приватности, то стоит задуматься о его вероятных "похождениях налево".

Изменяют на работе: топ-5 профессий

Первое место госпожа Смит отдает мужчинам-изменникам, которые являются представителями правоохранительных органов. Они часто контактируют во время работы с другими женщинами, легко флиртуют и не против устроить немного "интересного" в своей рутине.

Второе место эксперт отдала профессиональным тренерам, а также ребятам, которые занимаются в спорт-залах. Госпожа Смит говорит, что для них показать себя среди женщин в зале "как телом, так и красотой" является сигналом к тому, чтобы быстро пойти на интрижку.

Третье место госпожа Смит присудила профессии брокера или тем, кто занимается продажами товаров. Телефонные разговоры, переписки с клиентками, длительные задержки на работе, деловые ужины и встречи с представительницами другого пола являются соблазном "перейти грань к запретному".

Четвертую позицию эксперт отдает юристам. По мнению госпожи Смит, здесь ситуация куда интереснее и значительно отличается от трех предыдущих профессий.

"Они работают тяжело, а потому и отрываются по полной. В их понимании, они жаждут не просто выиграть, а только победить в игре, которой считают другую женщину", — подчеркивает специалист.

Пятое и последнее место она отдала врачам. По словам госпожи Смит, ей приходилось контактировать с такими мужчинами, и чаще всего убеждалась в том, что у них куда больший интерес к измене не с клиентками, а к работницам заведений, где они работают.

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