Тягнули за хвіст: із холодильника з елітними сирами в магазині витягли дикого койота (відео)

Поліцейський витягнув хижака просто за хвіст. Як койот опинився в холодильнику, невідомо.

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У понеділок вранці, 13 січня, дика тварина влаштувала хаос в одному з супермаркетів у північно-західній частині міста Чикаго. Про це повідомляє телеканал ABC7.

На відео, опублікованому в соцмережах, показано, як співробітник служби з догляду та контролю за тваринами і поліцейський, озброївшись швабрами, намагаються дістати койота з відкритого холодильника для молочних продуктів.

Зрештою тварину вдалося витягнути за хвіст, проте койот швидко кинувся назад у холодильник.

"Я був готовий побачити, як витягнуть опосума чи єнота, проте не очікував побачити койота", — прокоментував результати "полювання" автор відео.

Одна зі свідків події зауважила, що бачила тварину, яка блукала парковкою, проте якимось чином за кілька хвилин койот уже опинився в холодильнику з добірними сирами в продуктовому відділі магазину.

Як стало відомо, зрештою хижака спіймали, і після оцінки стану тварини, її, можливо, повернуть у дику природу.

Зоозахисники зазначають, що з січня по березень койоти особливо активні, оскільки настає шлюбний сезон, і люди їх бачать частіше. Не виключають, що в спробі уникнути зустрічі з людиною, тварина постаралася сховатися, у такий спосіб опинившись усередині магазину.

Нагадаємо, що мешканка міста Коацакоалькос у Мексиці пожаліла крихітне цуценя, яке побачила на вулиці, і забрала тварину додому. Через деякий час з'ясувалося, що цей "собака" насправді є койотом.

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