Тащили за хвост: из холодильника с элитными сырами в магазине вытянули дикого койота (видео)

Полицейский вытянул хищника прямо за хвост. Как койот очутился в холодильнике, неизвестно.

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В понедельник утром, 13 января, дикое животное устроило хаос в одном из супермаркетов в северо-западной части города Чикаго. Об этом сообщает телеканал ABC7.

На видео, опубликованное в соцсетях, показано, как сотрудник службы по уходу и контролю за животными и полицейский, вооружившись швабрами, пытаются достать койота из открытого холодильника для молочных продуктов.

В конце концов животное удалось вытащить за хвост, однако койот быстро кинулся обратно в холодильник.

"Я был готов увидеть, как вытащат опоссума или енота, однако не ожидал увидеть койота", — прокомментировал результаты "охоты" автор видео.

Одна из свидетельниц происшествия заметила, что видела животное, бродившее по парковке, однако каким-то образом через несколько минут койот уже оказался в холодильнике с отборными сырами в продуктовом отделе магазина.

Как стало известно, в конце концов хищника поймали, и после оценки состояния животного, его, возможно, вернут в дикую природу.

Зоозащитники отмечают, что с января по март койоты особенно активны, поскольку наступает брачный сезон, и люди их видят чаще. Не исключают, что в попытке избежать встречи с человеком, животное постаралось спрятаться, таким образом оказавшись внутри магазина.

Напомним, что жительница города Коацакоалькос в Мексике пожалела крошечного щенка, которого увидела на улице, и забрала животное домой. Через некоторое время выяснилось, что эта "собака" на самом деле является койотом.

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