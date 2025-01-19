300 мігрантів, які "окупували" театр у Франції, доводять заклад до банкрутства

Нещодавно адміністрація театру виступила із заявою, в якій зазначено, що викинути цих людей на вулицю посеред зими — "немислимо".

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Вже понад місяць театр "Лірична веселість" у Парижі (Франція) "окупований" групою бездомних, які потребують даху над головою. Ці люди почали заселяти приміщення ще 10 грудня, коли там відбулась безплатна конференція під назвою "Переосмислення гостинності для біженців у Франції", пише видання LeHuffPost.

За іронією долі, 250 африканських мігрантів, які були присутні на заході, відмовилися розходитися після його закінчення, а згодом до них приєдналися ще близько 50 осіб, яким не було де сховатися від холодної паризької погоди.

Минув більш як місяць відтоді. Керівництво театру визнає, що змушене скасувати всі вистави щонайменше до 24 січня, а це загрожує їм банкрутством, оскільки від продажу квитків залежить 70% всього річного доходу, ще 30% надходять від держави у вигляді субсидій.

Попри збитки, що оцінюються в сотні тисяч євро тільки у грудні, театр виплачує зарплати своїм 60 працівникам. Нещодавно адміністрація виступила із заявою, в якій зазначено, що "викинути цих людей на вулицю посеред зими — немислимо".

Театр звернувся до уряду і місцевої влади з проханням допомогти знайти притулок для сотень мігрантів, які самовільно зайняли приміщення закладу культури.

На фасаді закладу висить банер із написом "Житлова криза, ізольовані неповнолітні на вулиці!", а група безпритульних заявляє, що більшість із них — неповнолітні, а отже, згідно з французьким законодавством, вони підпадають під зобов'язання благодійних організацій надати їм притулок і допомогу.

Однак, за даними таких газет, як Le Figaro, це дорослі люди, які зареєструвалися у соціальних службах. Представники місцевих медіа намагалися отримати доступ до театру і поговорити з представниками мігрантів, але поки що їхні зусилля виявилися безрезультатними.

Нагадаємо, 26-річна Дестіні Мітчелл, яка страждає на аутизм, живе на занедбаній автобусній зупинці на вулиці Бристоль-роуд у місті Селлі-Оук (Бірмінгем, Велика Британія) зі своїм 31-річним хлопцем Раяном та 44-річною матір'ю.

А 36-річна Вікторія Фріз-Бреєр разом зі своїм чоловіком 32-річним Урією та п’ятимісячною донькою Наєю проживають у крихітному будинку завдовжки всього 7 метрів і завширшки 2,5 м. Усередині оселі є все необхідне — невеличка кухня, вітальня з диваном і телевізором, вбудовані шафи для зберігання речей і антресолі.