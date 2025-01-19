300 мигрантов, которые "оккупировали" театр во Франции, доводят заведение до банкротства

Недавно администрация театра выступила с заявлением, в котором указано, что выбросить этих людей на улицу посреди зимы — "немыслимо".

Related video

Уже больше месяца театр "Лирическое веселье" в Париже (Франция) "оккупирован" группой бездомных, которые нуждаются в крыше над головой. Эти люди начали заселять помещение еще 10 декабря, когда там состоялась бесплатная конференция под названием "Переосмысление гостеприимства для беженцев во Франции", пишет издание LeHuffPost.

По иронии судьбы, 250 африканских мигрантов, присутствующих на мероприятии, отказались расходиться после его окончания, а потом к ним присоединились еще около 50 человек, которым негде было укрыться от холодной парижской погоды.

Прошло больше месяца с тех пор. Руководство театра признает, что вынуждено отменить все спектакли как минимум до 24 января, а это грозит им банкротством, поскольку от продажи билетов зависит 70% всего годового дохода, еще 30% поступают от государства в виде субсидий.

Несмотря на убытки, оцениваемые в сотни тысяч евро только в декабре, театр выплачивает зарплаты своим 60 работникам. Недавно администрация выступила с заявлением, в котором указано, что выбросить этих людей на улицу посреди зимы — "немыслимо".

Театр обратился к правительству и местным властям с просьбой помочь найти убежище для сотен мигрантов, которые самовольно заняли помещение учреждения культуры.

На фасаде заведения висит баннер с надписью "Жилищный кризис, изолированные несовершеннолетние на улице!", а группа бездомных заявляет, что большинство из них — несовершеннолетние, а значит, согласно французскому законодательству, они подпадают под обязательства благотворительных организаций предоставить им приют и помощь.

Однако, по данным таких газет, как Le Figaro, это взрослые люди, которые зарегистрировались в социальных службах. Представители местных медиа пытались получить доступ к театру и поговорить с представителями мигрантов, но пока их усилия оказались безрезультатными.

Напомним, 26-летняя Дестини Митчелл, которая страдает аутизмом, живет на заброшенной автобусной остановке на улице Бристоль-роуд в городе Селли-Оук (Бирмингем, Великобритания) со своим 31-летним парнем Райаном и 44-летней матерью.

А 36-летняя Виктория Фриз-Брейер вместе со своим мужем 32-летним Урией и пятимесячной дочерью Наей проживают в крошечном доме длиной всего 7 метров и шириной 2,5 м. Внутри дома есть все необходимое — небольшая кухня, гостиная с диваном и телевизором, встроенные шкафы для хранения вещей и антресоли.