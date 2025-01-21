"Краще, ніж ШІ": балерина станцювала на носі криголама в Антарктиді (відео)

Балерина Вікторія Добервіль вразила шанувальників своїм танцем в Антарктиді. Багато хто не повірив, що таке можливо.

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Французька балерина Вікторія Добервіль виконала короткий, але яскравий танець на носі круїзного судна в Антарктиді. Відео свого виступу вона опублікувала в соціальних мережах.

На відео показано, як танцівниця в балетній пачці та пуантах балансує на носочках на носі лайнера Le Borel.

Однак деякі скептики засумнівалися, що відео справжнє і що під час його монтажу не був використаний штучний інтелект.

Щоб розвіяти сумніви в автентичності ролика, балерина показала "закулісні" кадри знімального процесу, в яких показано, як вона в теплому одязі підпливає до криголама на човні і піднімається на його обшивку.

"Краще, ніж ШІ", — зауважила Вікторія Добервіль у коментарі до відео.

Нагадаємо, у квітні 2024 року балерини зі США, Китаю, Японії, Німеччини та Португалії побили світовий рекорд за кількістю танцівниць, які одночасно стоять на пуантах. Протягом однієї хвилини 353 балерини виконували так звані кроки бурре.

Також Фокус писав, що в лютому 2024 року троє танцюристів Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької не повернулися з гастрольного туру, в якому представляли виставу "Дон Кіхот". У Фінляндії вирішили залишитися Андрій Михалиха, Юлія Михалиха-Рома та Богдан Ключник.