"Лучше, чем ИИ": балерина станцевала на носу ледокола в Антарктиде (видео)

Балерина Виктория Добервиль поразила поклонников своим танцем в Антарктиде. Многие не верили, что такое возможно.

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Французская балерина Виктория Добервиль исполнила короткий, но яркий танец на носу круизного судна в Антарктиде. Видео своего выступления она опубликовала в социальных сетях.

На видео показано, как танцовщица в балетной пачке и пуантах и балансирует на носочках на носу лайнера Le Borel.

Однако некоторые скептики усомнились, что видео настоящее и во время его монтажа не был использован искусственный интеллект.

Чтобы развеять сомнения в подлинности ролика, балерина показала "закулисные" кадры съемочного процесса, в которых показано, как она в теплой одежде подплывает к ледоколу на лодке и поднимается на его обшивку.

"Лучше, чем ИИ", — заметила Виктория Добервиль в комментарии к видео.

Напомним, в апреле 2024 года балерины из США, Китая, Японии, Германии и Португалии побили мировой рекорд по количеству танцовщиц, одновременно стоящих на пуантах. В течение одной минуты 353 балерины выполняли так называемые шажки бурре.

Также Фокус писал, что в феврале 2024 года трое танцоров Львовского национального академического театра оперы и балета им. Соломии Крушельницкой не вернулись из гастрольного тура, в котором представляли спектакль "Дон Кихот". В Финляндии решили остаться Андрей Михалиха, Юлия Михалиха-Рома и Богдан Ключник.