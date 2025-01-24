Чоловік взяв на роботі відпустку, щоб відсидіти в'язничний строк

Чоловік із речами прийшов до будівлі муніципальної поліції і заявив, що має відбути покарання, передбачене рішенням суду, але його плани зіпсувала база даних правоохоронців.

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У Польщі 44-річний житель Гданська прийшов із валізою до поліції, щоб забрали його до в'язниці, і він там відбув би своє покарання. Про це пише польське видання Wiadomosci.onet.pl.

У поліції розповіли, що чоловік із речами прийшов до будівлі муніципальної поліції Гданська. Він заявив, що має відбути покарання терміном у 18 днів, передбачене рішенням суду, а для цього спеціально взяв відпустку на роботі. Правоохоронці перевірили його в базах даних поліції. Виявилося, що він говорив правду.

Було встановлено, що громадянин перебуває у розшуку за ордером на арешт за напад, але з'ясувалося, що він має провести за ґратами набагато більше часу — 14 місяців.

Чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Найближчим часом його доставлять до виправної установи, де він почне відбувати повний термін свого покарання — 1 рік і 2 місяці.

Нагадаємо, що раніше в Польщі сімейна драма розсмішила ведучу і всю студію. Чоловік і дружина посперечалися через кандидатів на посаду бурмістра, а під час сварки жінка вихопила курячу кістку з кастрюлі і відлупцювала нею чоловіка.

Раніше повідомлялося, що група українців у Польщі потрапила в трудове рабство до молдован. Їхню зарплату забирав 47-річний громадянин Молдови, який скористався складною життєвою ситуацією потерпілих. Тих, хто пробував не підкорятися, били та залякували.