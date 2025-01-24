Мужчина взял на работе отпуск, чтобы отсидеть тюремный срок

Мужчина с вещами пришел в здание муниципальной полиции и заявил, что должен отбыть наказание, предусмотренное решением суда, но его планы испортила база данных правоохранителей.

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В Польше 44-летний житель Гданьска пришел с чемоданом в полицию, чтобы забрали его в тюрьму, и он там отбыл бы свое наказание. Об этом пишет польское издание Wiadomosci.onet.pl.

В полиции рассказали, что мужчина с вещами пришел в здание муниципальной полиции Гданьска. Он заявил, что должен отбыть наказание сроком в 18 дней, предусмотренное решением суда, а для этого специально взял отпуск на работе. Правоохранители проверили его в базах данных полиции. Оказалось, что он говорил правду.

Было установлено, что гражданин находится в розыске по ордеру на арест за нападение, но выяснилось, что он должен провести за решеткой гораздо больше времени — 14 месяцев.

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время его доставят в исправительное учреждение, где он начнет отбывать полный срок своего наказания — 1 год и 2 месяца.

Напомним, что ранее в Польше семейная драма рассмешила ведущую и всю студию. Муж и жена поспорили из-за кандидатов на должность бурмистра, а во время ссоры женщина выхватила куриную кость из кастрюли и отлупила ею мужа.

Ранее сообщалось, что группа украинцев в Польше попала в трудовое рабство к молдаванам. Их зарплату забирал 47-летний гражданин Молдовы, который воспользовался сложной жизненной ситуацией потерпевших. Тех, кто пробовал не подчиняться, били и запугивали.