Важко повірити: названо причини, через які круїзні лайнери завжди пофарбовані в білий колір

Використання білого кольору для круїзних лайнерів продиктоване не тільки естетичними міркуваннями, а й іншими важливими факторами. Практичність такого рішення здивувала багатьох користувачів соціальних мереж.

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На перший погляд здається, що вибір білого кольору для круїзних лайнерів зумовлений лише естетичними вподобаннями, проте за цим рішенням ховаються як практичні, так і економічні причини. Про це пише Lad Bible.

Вибір білого кольору для круїзних суден — це не просто питання естетики, а раціональне рішення, що об'єднує безпеку, економію і візуальну привабливість. Багато користувачів соціальних мереж були здивовані практичністю такого рішення.

Елегантність і діловий підхід

Білий колір, що традиційно асоціюється з чистотою і витонченістю, створює у пасажирів відчуття комфорту і класу.

Ілюстративне фото Фото: Expedia.com

Цей колір дає змогу туристичним компаніям вигідно підкреслити свої бренди, перетворюючи білий корпус на своєрідне полотно для назви та логотипу.

Енергоефективність

Білий колір відбиває сонячні промені, запобігаючи перегріванню корабля. Завдяки цьому на борту підтримується комфортна температура, що зменшує використання кондиціонерів і знижує енергоспоживання.

Безпека та видимість

Білі лайнери легко помітити як вдень, так і вночі. Цей колір добре виділяється на тлі морської води й навіть за поганих погодних умов, мінімізуючи ризик зіткнень.

Ілюстративне фото Фото: Viking Sky

Зручність в обслуговуванні

Білий колір допомагає приховати невеликі дефекти та спрощує їх усунення. У разі пошкоджень або забруднень достатньо нанести шар фарби, щоб відновити ідеальний вигляд.

Раніше Фокус повідомляв, що на віддалений острів шукають працівника із зарплатою в 31 тисячу доларів. Шотландський фонд дикої природи шукає людину, готову на півроку стати керівником на мальовничому острові. Для роботи не потрібна спеціальна освіта.

Також стало відомо, що туристка залишилася без спідньої білизни під час поїздки. Габбі Морган повідомила, що невідомі поцупили її холодильник із продуктами та алкогольними напоями, а також особисті речі. Унаслідок цього неприємного інциденту жінка зазнала збитків на суму понад 400 доларів.