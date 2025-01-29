Гігантська риба атакувала "русалку" з Росії в китайському акваріумі (відео)
Велика риба вчепилася аніматорці в обличчя і з'їла її окуляри для плавання. Китайці вважали за краще це зам'яти.
Величезна риба напала на аніматорку з Росії, яка розважала публіку в аквапарку Сішуанбаньна в Китаї. 22-річна Маша плавала у величезному акваріумі в костюмі русалки. Про це пише Daily Mail.
Глядачі були в жаху, коли риба напала на дівчину і вчепилася їй в обличчя. На відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, як аніматорка плаває у величезному акваріумі серед риб. Але коли вона повільно рухається до поверхні, над її головою з'являється гігантська істота, що нагадує білугу, яка раптово кидається на "русалку" і хапає її за голову.
"Русалка" швидко звільнилася і спливла на поверхню, а риба попливла далі.
Виявилося, що гігантська істота з'їла окуляри і затискачі для носа аніматорки, а також поранила їй обличчя.
Після нападу їй запропонували близько 100 доларів компенсації за "моральну шкоду", але керівництво китайського парку заборонило говорити про інцидент.
Також аніматорку Машу змусили повернутися до роботи.
Зазначається, що у величезному прісноводному акваріумі представлено місцеві види з річок Меконг і Янцзи, а також інші рідкісні земноводні.
У повідомленнях не уточнюють, який саме вид риби здійснив напад.
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