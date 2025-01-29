Гігантська риба атакувала "русалку" з Росії в китайському акваріумі (відео)

Велика риба вчепилася аніматорці в обличчя і з'їла її окуляри для плавання. Китайці вважали за краще це зам'яти.

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Величезна риба напала на аніматорку з Росії, яка розважала публіку в аквапарку Сішуанбаньна в Китаї. 22-річна Маша плавала у величезному акваріумі в костюмі русалки. Про це пише Daily Mail.

Напад на русалку в китайському акваріумі

Глядачі були в жаху, коли риба напала на дівчину і вчепилася їй в обличчя. На відео, яке з'явилося в соцмережах, видно, як аніматорка плаває у величезному акваріумі серед риб. Але коли вона повільно рухається до поверхні, над її головою з'являється гігантська істота, що нагадує білугу, яка раптово кидається на "русалку" і хапає її за голову.

"Русалка" швидко звільнилася і спливла на поверхню, а риба попливла далі.

Виявилося, що гігантська істота з'їла окуляри і затискачі для носа аніматорки, а також поранила їй обличчя.

На "русалку" в Китаї напала величезна риба Фото: Скриншот

Після нападу їй запропонували близько 100 доларів компенсації за "моральну шкоду", але керівництво китайського парку заборонило говорити про інцидент.

Також аніматорку Машу змусили повернутися до роботи.

Зазначається, що у величезному прісноводному акваріумі представлено місцеві види з річок Меконг і Янцзи, а також інші рідкісні земноводні.

У повідомленнях не уточнюють, який саме вид риби здійснив напад.

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