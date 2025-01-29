Гигантская рыба атаковала "русалку" из России в китайском аквариуме (видео)

Большая рыба вцепилась аниматорше в лицо и съела ее очки для плавания. Китайцы предпочли это замять.

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Огромная рыба напала на аниматоршу из России, которая развлекала публику в аквапарке Сишуанбаньна в Китае. 22-летняя Маша плавала в огромном аквариуме в костюме русалки. Об этом пишет Daily Mail.

Нападение на русалку в китайском аквариуме

Зрители были в ужасе, когда рыба напала на девушку и вцепилась ей в лицо. На видео, которое появилось в соцсетях, видно, как аниматорша плавает в огромном аквариуме среди рыб. Но когда она медленно движется к поверхности, над ее головой появляется гигантское существо, напоминающее белугу, которое внезапно бросается на "русалку" и хватает ее за голову.

"Русалка" быстро освободилась и всплыла на поверхность, а рыба поплыла дальше.

Оказалось, что гигантское существо съело очки и зажимы для носа аниматорши, а также поранило ей лицо.

На "русалку" в Китае напала огромная рыба Фото: Скриншот

После нападения ей предложили около 100 долларов компенсации за "моральный ущерб", но руководство китайского парка запретило говорить об инциденте.

Также аниматоршу Машу заставили вернуться к работе.

Отмечается, что в огромном пресноводном аквариуме представлены местные виды из рек Меконг и Янцзы, а также другие редкие земноводные.

В сообщениях не уточняется, какой именно вид рыбы совершил нападение.

Напомним, после выхода на экраны ремейка диснеевской "Русалочки" в 2023 году, популярность всего, что связано с мифическими сиренами, выросла во стократ. И 28-летняя Фелиция Флаэрти, одна из профессиональных русалок, которая выступает в парках развлечений и участвует в рекламных кампаниях, рассказала о своей работе. Фелиция, которая живет в Флориде, рассказала, что ее силиконовые русалочьи хвосты могут стоить до 3 тысяч долларов.