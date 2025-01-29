"Допоможіть!": поліція і блогери намагаються розгадати повідомлення, помічені на Google Maps

Страхітливі написи "HELP", викладені на парковці в Лос-Анджелесі, налякали тих, хто їх побачив на Google Maps. Але виявилося, що цим займається місцевий житель.

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Користувачі соцмереж, вивчаючи Google Maps, виявили лякаючі повідомлення, викладені колодами і будівельним сміттям на пустирі в Лос-Анджелесі. На фото, які почали поширюватися в соцмережах минулого тижня, було видно слова "HELP", "TRAFICO", а також "FEDERAL", "FBI" і "TERRORISMO". Поліція відреагувала на тривожні повідомлення, про це повідомляє телеканал "ABC 7".

Страхітливі повідомлення на парковці в Лос-Анджелесі

Дивні повідомлення, видимі на знімках на Google Earth, було виявлено на стоянці біля автостради Сан-Бернардіно і знято в листопаді 2023 року.

Тривожні повідомлення миттєво викликали у людей побоювання, що це місце може бути місцем утримання жертв торгівлі людьми.

За даними юридичної фірми Joslyn Law Firm, Каліфорнія є восьмим за величиною штатом США з найбільшим числом жертв торгівлі людьми на 100 000 осіб.

Однак поліцейське управління Лос-Анджелеса швидко заявило, що "жодних доказів торгівлі людьми" не виявлено.

Страхітливі повідомлення на парковці в Лос-Анджелесі Фото: Google Maps

"У нас було кілька різних контактів із людиною, про яку ви говорите. Він відмовився від житла або оцінки психічного здоров'я", — написало Центральне відділення поліції Лос-Анджелеса в понеділок.

У поліції зазначили, що немає жодних доказів торгівлі людьми. А чоловік, які викладає тривожні повідомлення, живе на цьому пустирі вже багато років.

Журналісти і поліція також підтвердили, що слова були написані на пустирі понад рік тому, і виявила супутникові знімки тієї самої ділянки, датовані періодом з червня 2023 року по лютий 2024 року.

Департамент відреагував на відео, завантажене користувачем @LAGuy310, який стверджував, що розмовляв із жінкою, яка живе недалеко від стоянки, про тривожні повідомлення.

"Я знімав, бо всі хочуть знати, чому тут просять про допомогу", — сказав він жінці. Та у відповідь розповіла йому, що повідомлення викладає чоловік на ім'я Хосе і він цим займається вже багато років.

"Він той, хто весь час викладає "HELP". Він пише це скрізь уже багато років", — розповіла жінка, але не пояснила, чому "Хосе" це робить.

Страхітливі повідомлення на парковці в Лос-Анджелесі Фото: Google Maps

Блогер розповів, що зв'язався з власником сусідньої ділянки і поговорив з робітниками, які розповіли, що страшні написи з'являються на пустирі постійно.

Блогерка Джозетт Карузо припустила, що в цьому районі триває активне будівництво, і люди, як бездомні, так і ті, що не мають постійного місця проживання, змушені залишати свої будинки.

Вона припустила, що "там здебільшого проживають іспаномовні люди, які змушені переїжджати через це будівництво". І таким чином хтось із них міг висловити свій протест. Або ж це міг бути обурений вуличний художник.

Нагадаємо, раніше компанія друзів зробила селфі, а потім виявила на фото страшну деталь.