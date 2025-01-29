"Помогите!": полиция и блогеры пытаются разгадать сообщения, замеченные на Google Maps

Пугающие надписи "HELP", выложенные на парковке в Лос-Анджелесе, напугали тех, кто их увидел на Google Maps. Но оказалось, что этим занимается местный житель.

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Пользователи соцсетей, изучая Google Maps, обнаружили пугающие сообщения, выложенные бревнами и строительным мусором на пустыре в Лос-Анджелесе. На фото, которые начали распространяться в соцсетях на прошлой неделе, были видны слова "HELP", "TRAFICO", а также "FEDERAL", "FBI" и "TERRORISMO". Полиция отреагировала на тревожные сообщения, об этом сообщает телеканал "ABC 7".

Пугающие сообщения на парковке в Лос-Анджелесе

Странные сообщения, видимые на снимках на Google Earth, были обнаружены на стоянке возле автострады Сан-Бернардино и сняты в ноябре 2023 года.

Тревожные сообщения мгновенно вызвали у людей опасения, что это место может быть местом содержания жертв торговли людьми.

По данным юридической фирмы Joslyn Law Firm, Калифорния является восьмым по величине штатом США с наибольшим числом жертв торговли людьми на 100 000 человек.

Однако полицейское управление Лос-Анджелеса быстро заявило, что "никаких доказательств торговли людьми" не обнаружено.

Пугающие сообщения на парковке в Лос-Анджелесе Фото: Google Maps

"У нас было несколько разных контактов с человеком, о котором вы говорите. Он отказался от жилья или оценки психического здоровья", — написало Центральное отделение полиции Лос-Анджелеса в понедельник.

В полиции отметили, что нет никаких доказательств торговли людьми. А мужчина, которые выкладывает тревожные сообщения живет на этом пустыре уже много лет.

Журналисты и полиция также подтвердили, что слова были написаны на пустыре более года назад, и обнаружило спутниковые снимки того же участка, датированные периодом с июня 2023 года по февраль 2024 года.

Департамент отреагировал на видео, загруженное пользователем @LAGuy310, который утверждал, что разговаривал с женщиной, живущей недалеко от стоянки, о тревожных сообщениях.

"Я снимал, потому что все хотят знать, почему здесь просят о помощи", — сказал он женщине. Та в ответ рассказала ему, что сообщения выкладывает мужчина по имени Хосе и он этим занимается уже много лет.

"Он тот, кто все время выкладывает "HELP". Он пишет это везде уже многие годы", — рассказала женщина, но не объяснила, почему "Хосе" это делает.

Пугающие сообщения на парковке в Лос-Анджелесе Фото: Google Maps

Блогер рассказал, что связался с владельцем соседнего участка и побеседовал с рабочими, которые рассказали, что пугающие надписи появляются на пустыре постоянно.

Блогер Джозетт Карузо предположила, что в этом районе ведется активное строительство, и люди, как бездомные, так и не имеющие постоянного места жительства, вынуждены покидать свои дома.

Она предположила, что "там в основном проживают испаноязычные люди, которые вынуждены переезжать из-за этого строительства". И таким образом кто-то из них мог выразить свой протест. Или же это мог быть возмущенный уличный художник.

Напомним, ранее компания друзей сделала селфи, а потом обнаружила на фото пугающую деталь.