"Ніколи такого не бачила": жінка знайшла сюрприз всередині бананів (фото)

Користувачі мережі закликали жительку Австралії віднести фрукти назад до магазину, щоб отримати відшкодування.

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Австралійка розповіла у Facebook про жахливу знахідку всередині нещодавно придбаних бананів. Вона поділилась передісторією та фотографіями, тим самим змусивши користувачів мережі хвилюватися. Про це пише видання New York Post.

"Купила ці банани минулого тижня, але вони були зеленими. Мусила чекати, поки вони дозріють. Мій молодший захотів пригоститися перед сном, тому я розрізала половину і відчула огиду. Зовні банани були нормальними. Ніколи такого не бачила. Що це в біса таке?!" — поцікавилась вона.

Читачі розділили її огиду від вигляду бананів, які нагадували скелети, й намагалися знайти відповідь, як це могло трапитися. Дехто зауважив, що це схоже на грибкову хворобу або інфекцію.

"Схоже, у них нігроспороз — грибкове захворювання";

"Зображення з Google каже, що це хвороба Моко";

"Банан має грибкову інфекцію. Існує велика ймовірність, що багато бананів з одного грона/ферми".

Знавці припустили, що фрукти зіпсувалися через неналежні умови зберігання: "Вони були в холодильнику?", "Схоже, що їх заморозили, а потім знову розморозили", "Може, це через спеку? Або вони ставлять їх у прохолодну кімнату, а потім витягують і виставляють знову і знову".

Жінку мало не знудило від побаченого Фото: Facebook

Втім, незалежно від причини, люди закликали жінку віднести їх назад до магазину, щоб отримати відшкодування.

Нагадаємо, раніше чоловік був приголомшений, коли помітив, що на шматочках швейцарського сиру дірки були лише на видимій частині упаковки. Покупець поділився своїм розчаруванням на одному з тематичних форумів на Reddit, зібравши понад 40 тисяч реакцій.

А от жителька Австралії після візиту в один із супермаркетів мережі Aldi випадково помітила у своєму чеку незрозумілий платіж в $20. Ця сума дорівнювала 10% від всіх її покупок ($269,25) й маркувалась як "продукти"