"Никогда такого не видела": женщина нашла сюрприз внутри бананов (фото)

Пользователи сети призвали жительницу Австралии отнести фрукты обратно в магазин, чтобы получить компенсацию.

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Австралийка рассказала в Facebook об ужасной находке внутри недавно приобретенных бананов. Она поделилась предысторией и фотографиями, тем самым заставив пользователей сети волноваться. Об этом пишет издание New York Post.

"Купила эти бананы на прошлой неделе, но они были зелеными. Пришлось ждать, пока они созреют. Мой младший захотел угоститься перед сном, поэтому я разрезала половину и почувствовала отвращение. Внешне бананы были нормальными. Никогда такого не видела. Что это, черт возьми, такое?!" — поинтересовалась она.

Читатели разделили ее отвращение от вида бананов и пытались найти ответ, как это могло случиться. Некоторые заметили, что это похоже на грибковую болезнь или инфекцию.

"Похоже, у них нигроспороз — грибковое заболевание";

"Изображение из Google говорит, что это болезнь Моко";

"Банан имеет грибковую инфекцию. Существует большая вероятность, что много бананов из одной грозди/фермы".

Знатоки предположили, что фрукты испортились из-за ненадлежащих условий хранения: "Они были в холодильнике?", "Похоже, что их заморозили, а потом снова разморозили", "Может, это из-за жары? Или они ставят их в прохладную комнату, а потом вытаскивают и выставляют снова и снова".

Женщину чуть не стошнило от увиденного Фото: Facebook

Впрочем, независимо от причины, люди призвали женщину отнести их обратно в магазин, чтобы получить компенсацию.

Напомним, ранее мужчина был ошеломлен, когда заметил, что на кусочках швейцарского сыра дырки были только на видимой части упаковки. Покупатель поделился своим разочарованием на одном из тематических форумов на Reddit, собрав более 40 тысяч реакций.

А вот жительница Австралии после визита в один из супермаркетов сети Aldi случайно заметила в своем чеке непонятный платеж в $20. Эта сумма равнялась 10% от всех ее покупок ($269,25) и маркировалась как "продукты"