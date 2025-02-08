Самотній пенсіонер зворушив листом до сусідів про прогулянки з людьми і їхніми собаками (фото)

Лист чоловіка розмістили в соціальних мережах, що призвело до шквалу добрих повідомлень від людей і пропозицій своєї компанії.

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У Великій Британії 75-річний овдовілий пенсіонер Девід Вайтхед зворушив сусідів своїм листом, який розіслав їм після свого приїзду до Чорлтона в Манчестері. В ньому він розповів, що після смерті дружини втратив контакти із собаками, якими вони разом опікувалися, коли та була жива. Про цей випадок пише видання The Mirror.

Чоловік розповів, що зараз не може тримати собаку, бо мешкає в орендованому житлі, а власник не дозволяє мати тварин, але він дуже хоче гратися із собаками, тому попросив сусідів, які мають домашніх улюбленців брати і його з ними на прогулянки.

Пізніше лист чоловіка розмістили в соціальних мережах, що призвело до шквалу добрих повідомлень і пропозицій компанії. За словами Девіда, він уже зустрів п’ять собак, а наступного тижня заплановано ще більше зустрічей.

"Відповідь значно перевершила мої очікування. На лист, який я розповсюдив по всій Акрес-роуд, я отримав п’ять відповідей із 40. І ще шість отримав завдяки публікації мого листа в Фейсбук і в газеті. Тож я дуже радий. Я вже зустрівся з 5 собаками і зустріч ще з 6 запланована наступного тижня", — розповів він.

Зворушливий лист, який надіслав Девід

"Привіт. Вибачте за цей непроханий лист від сусіда з добрих намірів. Минулого місяця я приїхав жити на Acres Rd.

Оскільки мій будинок орендований, мені заборонено тримати собаку (або навіть будь-яку домашню тварину). Це мене засмучує. У минулому в графстві Даун, Північна Ірландія, ми з моєю покійною дружиною виховували кілька собак-рятувальників, і мені дуже не вистачає контакту з собаками. Тому я пишу, щоб запитати, чи є у вас собака або собаки, і, якщо є, чи можете ви дозволити мені з ними зустрітися. Крім того, час від часу приєднуватися до вас на прогулянці (не надто напруженій: мені 75!) означало б для мене багато.

Ще раз: мої вибачення, якщо ви вважаєте такий підхід нав’язливим; то, звичайно, можете не відповідати. Якщо ви згодні, надішліть мені повідомлення, щоб ми могли обговорити, як діяти далі. Дякую та найкращих побажань", — йдеться в листі.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що жінка забрала з притулку "щеня лабрадора", але не була готова до того, що сказав ветеринар.