Одинокий пенсионер растрогал письмом к соседям о прогулках с людьми и их собаками (фото)

Письмо мужчины разместили в социальных сетях, что привело к шквалу добрых сообщений от людей и предложений своей компании.

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В Великобритании 75-летний овдовевший пенсионер Дэвид Уайтхед растрогал соседей своим письмом, которое разослал им после своего приезда в Чорлтон в Манчестере. В нем он рассказал, что после смерти жены потерял контакты с собаками, которыми они вместе занимались, когда та была жива. Об этом случае пишет издание The Mirror.

Мужчина рассказал, что сейчас не может держать собаку, потому что живет в арендованном жилье, а владелец не позволяет иметь животных, но он очень хочет играть с собаками, поэтому попросил соседей, которые имеют домашних любимцев брать и его с ними на прогулки.

Позже письмо мужчины разместили в социальных сетях, что привело к шквалу добрых сообщений и предложений компании. По словам Дэвида, он уже встретил пять собак, а на следующей неделе запланировано еще больше встреч.

"Ответ значительно превзошел мои ожидания. На письмо, которое я распространил по всей Акрес-роуд, я получил пять ответов из 40. И еще шесть получил благодаря публикации моего письма в Фейсбук и в газете. Так что я очень рад. Я уже встретился с 5 собаками и встреча еще с 6 запланирована на следующей неделе", — рассказал он.

Трогательное письмо, которое прислал Дэвид

"Привет. Извините за это непрошеное письмо от соседа с добрыми намерениями. В прошлом месяце я приехал жить на Acres Rd.

Поскольку мой дом арендован, мне запрещено держать собаку (или даже любое домашнее животное). Это меня расстраивает. В прошлом в графстве Даун, Северная Ирландия, мы с моей покойной женой воспитывали несколько собак-спасателей, и мне очень не хватает контакта с собаками. Поэтому я пишу, чтобы спросить, есть ли у вас собака или собаки, и, если есть, можете ли вы позволить мне с ними встретиться. Кроме того, время от времени присоединяться к вам на прогулке (не слишком напряженной: мне 75!) означало бы для меня многое.

Еще раз: мои извинения, если вы считаете такой подход навязчивым; то, конечно, можете не отвечать. Если вы согласны, пришлите мне сообщение, чтобы мы могли обсудить, как действовать дальше. Спасибо и наилучших пожеланий", — говорится в письме.

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