Чоловік знайшов "оригінальний" спосіб боротьби з ямами на дорогах (фото, відео)

Британець Гаррі Сміт-Ґеггет постійно стикався з проблемою вибоїн на дорогах його рідного містечка. Одного разу чоловік вирішив діяти, а скоро його задумка зробила молодика відомим у соцмережах.

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23-річний британець Гаррі Сміт-Ґеггет зізнався, що йому довелося часто їздити та бачити дороги дуже поганої якості у своєму місті. Тому молодик вирішив оригінально підійти до проблеми "ямкового ремонту", передає британський таблоїд Daily Star.

Одна з недавніх посадок квітів Гаррі (відео: Harry_pretty_potholes/TikTok)

Сам Гаррі почав активно висвітлювати проблеми ям на дорогах у своєму містечку Гершем та знімати ролики TikTok, які стали вірусними — наразі у молодика майже 50 тис. підписників та понад 850 тис. вподобайок.

Чоловік розповідає, що в один момент його "дістала" бездіяльність місцевої влади, яка мала відповідати за ремонт доріг. Тому він вирішив діяти — почав купувати землю та кімнатні квіти, аби заповнювати вибоїни на проїжджій частині.

Попри відсутність досвіду в садівництві, Гаррі зізнається, що саме один випадок у його житті змусив діяти. Він каже, що дорогою додому постійно натикався на одну яму на дорозі, яку так ніхто й не відремонтував.

"На моїй дорозі була одна погана вибоїна, і я проїжджав повз неї щодня. Її просто ігнорували, і так тривало протягом кількох місяців. От тоді я подумав, що сам можу з цим справитися, щоб змусити людей посміхнутися і переконатися, що ніхто не вскочить на дорозі в яму та уникне неприємностей", — пояснив чоловік.

Молодик каже, що спочатку подумав посадити кілька рослин, і йому ця ідея сподобалася. Він відзняв кілька роликів у соцмережі, які став вірусними в Британії, а користувачі почали активно писати говорити про ями на дорогах у своїх містечках і запрошувати Гаррі допомогти їм.

Гаррі каже, що полюбляє свою справу (фото: Harry_pretty_potholes/TikTok) Фото: xharrysh/Instagram

Чоловік вирішив створити свою компанію HSH Services, почавши займатися "озелененням" доріг. Спочатку він посадив кілька рослин на своєму звичному маршруті, а потім зрозумів, що проблема вибоїн є практично в більшості містечок Британії.

"Коли я почав привертати до себе більше уваги в Інтернеті щодо проблеми доріг, то люди запитували, чи можу приїхати та допомогти. Я отримую назви доріг, перевіряю їх, і якщо вони варті того, щоб посадити рослину, то я їду та роблю свою справу. Якщо ж ні, тоді переходжу до наступної", — розповідає молодик.

За словами Гаррі, він бачив ями на дорогах "практично повсюди" та нагадує, що минулого року в Британії було виявлено понад 413 тис. вибоїн на дорогах, і на них витратили майже пів мільярда фунтів (понад 26 млрд гривень), однак загалом результат залишається "незадовільним". Попри те, що місцева влада не коментує дії чоловіка, сам він отримує масу позитивних відгуків від інших людей.

"Людям це довподоби навіть якщо отримую кілька негативних коментарів, але так буває. Та мені все одно, адже якщо те, що я роблю, працює — то я роблю. Та й дивіться: навіть коли ми знімаємо відео, то місце [з посадженою квіткою] об'їде три машини, і це означає, що мою місію виконано. А це принаймні три цілі шини. Тому незалежно від того, скільки це збереже людям нервів і коштів, то це краще, ніж взагалі нічого [не робити]", — зізнається Гаррі, додавши, що його дії таки змусять місцеву владу зайнятися питанням ремонту доріг від вибоїн.

Раніше стало відомо, як у Британії на круговій розв'язці поставили 36 світлофорів. "Світлофорна" кільцева розв'язка в Кембриджі освітилася колосальною кількістю вогнів. Місцеві жителі вже назвали її "смішною" і такою, що "не відповідає меті".

Згодом повідомлялося, що вчені створили "безсмертний" асфальт. Дослідники стверджують, що знайшли спосіб створити асфальт, на якому ніколи не з'являться ями.