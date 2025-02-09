Мужчина нашел "оригинальный" способ борьбы с ямами на дорогах (фото, видео)

Британец Харри Смит-Хеггет постоянно сталкивался с проблемой выбоин на дорогах его родного городка. Однажды мужчина решил действовать, а скоро его задумка сделала молодого человека известным в соцсетях.

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23-летний британец Харри Смит-Хеггет признался, что ему пришлось часто ездить и видеть дороги очень плохого качества в своем городе. Поэтому молодой человек решил оригинально подойти к проблеме "ямочного ремонта", передает британский таблоид Daily Star.

Одна из недавних посадок цветов Гарри (видео: Harry_pretty_potholes/TikTok)

Сам Харри начал активно освещать проблемы ям на дорогах в своем городке Хершем и снимать ролики TikTok, которые стали вирусными — сейчас у молодого человека почти 50 тыс. подписчиков и более 850 тыс. лайков.

Мужчина рассказывает, что в один момент его "достала" бездействие местной власти, которая должна была отвечать за ремонт дорог. Поэтому он решил действовать — начал покупать землю и комнатные цветы, чтобы заполнять выбоины на проезжей части.

Несмотря на отсутствие опыта в садоводстве, Харри признается, что именно один случай в его жизни заставил действовать. Он говорит, что по дороге домой постоянно натыкался на одну яму на дороге, которую так никто и не отремонтировал.

"На моей дороге была одна плохая выбоина, и я проезжал мимо нее каждый день. Ее просто игнорировали, и так продолжалось в течение нескольких месяцев. Вот тогда я подумал, что сам могу с этим справиться, чтобы заставить людей улыбнуться и убедиться, что никто не вскочит на дороге в яму и избежит неприятностей", — пояснил мужчина.

Молодой человек говорит, что сначала подумал посадить несколько растений, и ему эта идея понравилась. Он снял несколько роликов в соцсети, которые стал вирусными в Британии, а пользователи начали активно писать говорить о ямах на дорогах в своих городках и приглашать Харри помочь им.

Гарри говорит, что любит свое дело (фото: Harry_pretty_potholes/TikTok) Фото: xharrysh/Instagram

Мужчина решил создать свою компанию HSH Services, начав заниматься "озеленением" дорог. Сначала он посадил несколько растений на своем привычном маршруте, а потом понял, что проблема выбоин есть практически в большинстве городков Британии.

"Когда я начал привлекать к себе больше внимания в Интернете по проблеме дорог, то люди спрашивали, могу ли приехать и помочь. Я получаю названия дорог, проверяю их, и если они стоят того, чтобы посадить растение, то я еду и делаю свое дело. Если же нет, тогда перехожу к следующей", — рассказывает молодой человек.

По словам Харри, он видел ямы на дорогах "практически повсюду" и напоминает, что в прошлом году в Британии было выявлено более 413 тыс. выбоин на дорогах, и на них потратили почти полумиллиарда фунтов (более 26 млрд гривен), однако в целом результат остается "неудовлетворительным". Несмотря на то, что местные власти не комментируют действия мужчины, сам он получает массу положительных отзывов от других людей.

"Людям это нравится даже если получаю несколько негативных комментариев, но так бывает. Но мне все равно, ведь если то, что я делаю, работает — то я делаю. И смотрите: даже когда мы снимаем видео, то место [с посаженным цветком] объедет три машины, и это означает, что моя миссия выполнена. А это как минимум три целых шины. Поэтому независимо от того, сколько это сохранит людям нервов и средств, то это лучше, чем вообще ничего [не делать]", — признается Харри, добавив, что его действия таки заставят местные власти заняться вопросом ремонта дорог от выбоин.

Ранее стало известно, как в Британии на круговой развязке поставили 36 светофоров. "Светофорная" кольцевая развязка в Кембридже осветилась колоссальным количеством огней. Местные жители уже назвали ее "смешной" и такой, что "не соответствует цели".

Впоследствии сообщалось, что ученые создали "бессмертный" асфальт. Исследователи утверждают, что нашли способ создать асфальт, на котором никогда не появятся ямы.