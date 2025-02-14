Чоловік знайшов 2000-річну ложку, яка "передбачає майбутнє": що стало відомо (фото)

Давні люди робили в ложках заглиблення у вигляді хреста, а потім наливали туди особливу рідину. На жаль, деталі ритуалу були втрачені з часом.

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Роб Міддлтон, мисливець за скарбами з Великої Британії, за допомогою металошукача знайшов рідкісний артефакт. Це стародавня бронзова ложка, яку давні люди могли використовувати у ритуальних церемоніях, щоб передбачати майбутнє. Про це пише видання ITV News.

Рідкісний артефакт

Артефакт знайдений у Патріку, що на західному узбережжі острова Мен. За словами археологів, він датується залізним віком — приблизно з 1200 року до нашої ери до 340 року нашої ери.

Артефакт знайдений у Патріку, що на західному узбережжі острова Мен Фото: Manx National Heritage

Еллісон Фокс, кураторка колекції острова Мен, зазначає, що 2000-літню знахідку використовували для передбачення майбутнього, а не для приймання їжі.

Передбачення майбутнього

За її словами, люди в той час робили в ложках заглиблення у вигляді хреста, а потім наливали туди особливу рідину. Вчені не знають подробиць про деталі ритуалу, адже описи церемонії були втрачені з часом. Втім, на їхню думку, кожна чверть хреста містила якісь відповіді.

Вчені припускають, що ложку використовували для передбачення майбутнього

Згідно з даними археологів, подібні артефакти знаходили також у Великій Британії, Ірландії та Франції. Ложка Міддлтона стала 28-ю такою знахідкою. Повідомляється, що мисливець за скарбами пожертвував її місцевому музею. Новий експонат відвідувачі острова зможуть побачити уже з 14 лютого.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що житель австралійського штату Вікторія, озброївшись лише бюджетним металошукачем, виявив у "золотому трикутнику" злиток вагою 4,6 кг, у якому було 2,6 кг золота. "Золотим трикутником Вікторії" називають район, що простягається між Балларатом, Бендіго та Сен-Арно.

А от 54-річний хірург на пенсії Джонатан Нідхем зробив "відкриття всього свого життя", знайшовши на кордоні Стаффордширу та Дербіширу золотий самородок у формі Великої Британії.