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Чоловік знайшов 2000-річну ложку, яка "передбачає майбутнє": що стало відомо (фото)

Чоловік знайшов стародавню ложку, яка начебто допомагає передбачити майбутнє, про що він дізнався від вчених
Фото: Manx National Heritage | Роб Міддлтон знайшов 2000-річну ложку

Давні люди робили в ложках заглиблення у вигляді хреста, а потім наливали туди особливу рідину. На жаль, деталі ритуалу були втрачені з часом.

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Роб Міддлтон, мисливець за скарбами з Великої Британії, за допомогою металошукача знайшов рідкісний артефакт. Це стародавня бронзова ложка, яку давні люди могли використовувати у ритуальних церемоніях, щоб передбачати майбутнє. Про це пише видання ITV News.

Рідкісний артефакт

Артефакт знайдений у Патріку, що на західному узбережжі острова Мен. За словами археологів, він датується залізним віком — приблизно з 1200 року до нашої ери до 340 року нашої ери.

Чоловік знайшов стародавню ложку, яка начебто допомагає передбачити майбутнє, про що він дізнався від вчених Fullscreen
Артефакт знайдений у Патріку, що на західному узбережжі острова Мен
Фото: Manx National Heritage

Еллісон Фокс, кураторка колекції острова Мен, зазначає, що 2000-літню знахідку використовували для передбачення майбутнього, а не для приймання їжі.

Передбачення майбутнього

За її словами, люди в той час робили в ложках заглиблення у вигляді хреста, а потім наливали туди особливу рідину. Вчені не знають подробиць про деталі ритуалу, адже описи церемонії були втрачені з часом. Втім, на їхню думку, кожна чверть хреста містила якісь відповіді.

Чоловік знайшов стародавню ложку, яка начебто допомагає передбачити майбутнє, про що він дізнався від вчених Fullscreen
Вчені припускають, що ложку використовували для передбачення майбутнього

Згідно з даними археологів, подібні артефакти знаходили також у Великій Британії, Ірландії та Франції. Ложка Міддлтона стала 28-ю такою знахідкою. Повідомляється, що мисливець за скарбами пожертвував її місцевому музею. Новий експонат відвідувачі острова зможуть побачити уже з 14 лютого.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що житель австралійського штату Вікторія, озброївшись лише бюджетним металошукачем, виявив у "золотому трикутнику" злиток вагою 4,6 кг, у якому було 2,6 кг золота. "Золотим трикутником Вікторії" називають район, що простягається між Балларатом, Бендіго та Сен-Арно.

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